Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς και ιδανικούς τουριστικούς προορισμούς. Ως αποτέλεσμα, οι αυξανόμενες απαιτήσεις της βιομηχανίας της Φιλοξενίας έχει οδηγήσει κορυφαίους επενδυτές και developers να εμπιστευτούν εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων για την υλοποίηση του οράματος τους.

Με σχεδόν μία δεκαετία στο χώρο, η SWOT Hospitality είναι μια κορυφαία εταιρεία Hotel Management με έδρα την Αθήνα, η οποία ειδικεύεται στην διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών ακινήτων, στις τουριστικές επενδύσεις, το Sales & Marketing και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η ομάδα επαγγελματιών της SWOT προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών που κυμαίνονται από την Διαχείριση Ξενοδοχείων, την Ανάπτυξη Τουριστικών Ακινήτων, το Sales & Marketing, τις Καινοτόμες Ιδέες για το F&B, τη Συμβουλευτική, τη Διαχείριση Τουριστικών Επενδύσεων αλλά και την Οργάνωση Forum. Πιο συγκεκριμένα:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ : Εστιάζοντας στα μοναδικά χαρακτηριστικά και την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε ακινήτου έχοντας την ικανότητα να προβλέπει τις ανοδικές τάσεις στην αγορά, η SWOT δημιουργεί μια απόλυτα ισορροπημένη, tailor-made στρατηγική διαχείρισης μονάδων φιλοξενίας και εστίασης για λογαριασμό διεθνών brand με καινοτόμες ιδέες για τα F&B Concepts.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ : Η SWOT συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη τουριστικών έργων για λογαριασμό σημαντικών επενδυτών του κλάδου φιλοξενίας καθώς επίσης και στην επιλογή Διεθνών Ξενοδοχειακών Brands.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ : Για την SWOT, η έννοια "out of the box thinking" σημαίνει καινοτομία, δημιουργικότητα χωρίς όρια, ανοιχτός διάλογος και πάνω απ' όλα μια ομάδα Sales & Marketing που παρέχει βέλτιστες στρατηγικές. Η διοργάνωση των FORUM Τουρισμού ήταν πάντα ένα από τα πιο καινοτόμα εργαλεία προώθησης των ξενοδοχείων στην αγορά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ : Τα στελέχη της SWOT έχουν υλοποιήσει σημαντικά επενδυτικά projects στον τομέα του Τουρισμού και εντοπίζουν και να αναπτύσσουν επενδυτικές ευκαιρίες με προστιθέμενη αξία στον Τουριστικό κλάδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Η SWOT έχει αναπτύξει με επιτυχία ένα πλήθος συμβουλευτικών έργων για επενδυτές, Τραπεζικά Ιδρύματα, Developers, ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας, αδειοδότησης και ανάπτυξης Master Plan, λειτουργικών οικονομικών αναδιαρθρώσεων καθώς και διαχείρισης χρέους.

Γι αυτό το λόγο την έχουν εμπιστευτεί διεθνή εμπορικά Brands, όπως η Marriott International Inc., η Hyatt Hotels Corporation, η Nikki Beach Hotels & Resorts έχοντας επίσης πιστοποίηση σαν white label operator (WLO) από την Accor S.A., την Intercontinental Hotels & Resorts και την Leading Hotels of the World.

Μόνο για το νέο έτος, η Swot έχει εμπλουτίσει το πορτοφόλιο της με μία σειρά σημαντικών Projects:

Μόνο για το νέο έτος, η Swot έχει εμπλουτίσει το πορτοφόλιο της με μία σειρά σημαντικών Projects:

Nikki Beach της ιδιοκτησίας ΜHV Mediterranean Hospitality Venture των Invel Real Estate, PRODEA Investments και YODA GROUP

Moxy Patra Marina ιδιοκτησίας της Dimand και Prodea

Magma Resort Santorini, The Unbound Collection by Hyatt ανοίγει το Μάϊο 2022, ιδιοκτησία της οικογένειας Παπακαλιάτη

Moxy Athens City (Marriott International) στην καρδιά της Αθήνας, ανοίγει τον Μάρτιο 2022, ιδιοκτησία της Dimand και Prodea

Monasty by Autograph Collection της Marriott International, ανοίγει τον Ιούλιο 2022 και θα είναι το πρώτο international branded ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ιδιοκτησία της Μηχανικής Περιβάλλοντος

Υi Mykonos της ιδιοκτησίας ORA Hospitality ανοίγει τον Ιούλιο 2022 , ιδιοκτησία του Ομίλου Sawiris

Lindian Village Rhodes, ιδιοκτησία του επενδυτικού κεφαλαίου Zetland Capital

Οι μέτοχοι και τα στελέχη της εταιρείας έχουν σημαντικότατη εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων και της διαχείρισης ξενοδοχείων έχοντας αναπτύξει μερικές από τις πιο υψηλού προφίλ ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας και της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης.

Γιώργος Χ. Κωνσταντινίδης

Ιδρυτής και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Γιώργος Χ. Κωνσταντινίδης, είναι ιδρυτής της SWOT Hospitality & Διευθύνων Σύμβουλος της REDS S.A. του Ομίλου EΛΛΑΚΤΩΡ.

Έχει υπηρετήσει περισσότερα από 20 χρόνια σε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, πολυεθνικών και ελληνικών οργανισμών στους κλάδους της φιλοξενίας, της διαχείρισης ακινήτων & ανάπτυξης επενδύσεων, καθώς και του επαγγελματικού αθλητισμού.

Ειδικεύεται στους τομείς της στρατηγικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, της διαχείρισης επενδύσεων και της επικοινωνίας.

Στέλιος Ν. Κουτσιβίτης

Πρόεδρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Στέλιος Ν. Κουτσιβίτης διαθέτει σημαντική εμπειρία στις επενδύσεις και τη διαχείριση τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη , έχοντας υλοποιήσει και διαχειριστεί επενδύσεις αξίας άνω του 1 δις ευρώ. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος σε εταιρείες του Ομίλου Γ. Δασκαλαντωνάκη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και στον Αστέρα Βουλιαγμένης, υλοποιώντας τη μεγαλύτερη και μία από τις πλέον σύνθετες τουριστικές επενδύσεις στη χώρα. Έχει συνεργαστεί με διεθνή επενδυτικά funds για την εξαγορά ξενοδοχείων όπως αυτή του Grand Hyatt στην Αθήνα . Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος MBA από το Columbia Business School. Προτού εισέλθει στον ιδιωτικό τομέα έχει διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε Διεθνείς Οργανισμούς ( Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ) και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Πάνος Χ. Κωνσταντινίδης

Διευθύνων Σύμβουλος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Πάνος Χ. Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της SWOT, έπειτα από μια πετυχημένη πορεία 25 περίπου ετών, σε σημαντικές Επιχειρήσεις στον τομέα της Φιλοξενίας, όπως Hotel Grande Bretagne, TUI Hellas, Sofitel Athens Airport, Classical Hotels σε Ελλάδα και Βαλκανικές χώρες, Melia, LHW, Marriott Athens – Chandris Hotels, συμμετέχει στο σχήμα της SWOT Hospitality από το 2018 έχοντας συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Ειδικεύεται στον Εμπορικό τομέα καθώς επίσης και σε νέα concepts. Είναι απόφοιτος του Alpine και του Ελβετικού φορέα ΙΗΤΤΙ με το Higher Swiss Diploma with Honors καθώς επίσης και Hospitality Sales Management PDP από το Πανεπιστήμιο του Cornell.

Νίκος Ν. Κωνσταντινίδης

Διευθύνων Εταίρος και εκ των βασικών μετόχων της SWOT

Ο Νίκος Ν. Κωνσταντινίδης διαθέτει σημαντική εμπειρία στην επιχειρησιακή, χρηματοοικονομική και στρατηγική συμβουλευτική στον τουριστικό κλάδο. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στις τουριστικές επιχειρήσεις με έμφαση την αξιολόγηση τουριστικών επενδύσεων, την διαπραγμάτευση με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες για το branding ξενοδοχείων, τις εξαγορές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την αποτίμηση σημαντικών χαρτοφυλακίων ξενοδοχειακών ακινήτων για τραπεζικούς οργανισμούς και κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Είναι κάτοχος MBA από το πανεπιστήμιο του Kingston, διαθέτη μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Research από το πανεπιστήμιο του Warwick, τίτλο BSc in Hospitality Sales & Meeting Management από το πανεπιστήμιο Johnson & Wales και Higher Swiss Diploma στη Διαχείριση Ξενοδοχείων από τον ελβετικό εκπαιδευτικό φορέα IHTTI. Τέλος έχει ολοκληρώσει το Certificate in Hotel Real Estate Investments & Asset Management από τo Cornell.

