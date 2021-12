Σε συμφωνία για την χρήση και στα 73 ξενοδοχεία του -παγκόσμιας καινοτομίας και πατέντας- προϊόντος προσωπικής υγιεινής (Hotel amenities) DPlanet (Do not disturb the Planet) προχώρησε ο όμιλος HotelBrain, με την KSD, εταιρία αποκλειστικής διανομής του προϊόντος, αλλά και όλων των προϊόντων προσωπικής υγιεινής του ιταλικού κολοσσού Allegrini.

To DPlanet είναι το μοναδικό προϊόν παγκοσμίως που ενσωματώνει:

-μηδενική χρήση πλαστικού

-μείωση 73% CO2

-μηδενική χρήση νερού, συντηρητικών και σιλικόνης

-χρήση απολύτως φυσικών συστατικών

Η συνεργασία HotelBrain και KSD, καταδεικνύει την σημασία της αειφορίας στην καθημερινή λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων, την οποία άλλωστε απαιτούν ολοένα και περισσότερο, οι φιλοξενούμενοι τουρίστες.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της HotelBrain Πάνος Παλαιολόγος, δηλώνει σχετικά: “Η επιλογή του DPlanet, ήταν μονόδρομος, όταν ανακαλύψαμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Για εμάς στην HotelBrain, η αειφορία είναι βασικό κομμάτι της στρατηγικής και του DNA μας και με το DPlanet, κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε τους πρώτους μας πελάτες με το νέο αυτό επαναστατικό προϊόν, για να μοιραστούμε μαζί τους, το όραμά μας για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας και τον πλανήτη, αλλά και ένα εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν που ξεχωρίζει από τα συμβατικά”.

Και συνεχίζει ο ιδρυτής του ομίλου HotelBrain: “Ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων και τουριστικών προορισμών ξενοδοχειακός όμιλος της Ελλάδας, δεν θα μπορούσε παρά να υιοθετήσει ένα τέτοιο μοναδικό προϊόν, με προστιθέμενη αξία για όλη την τουριστική αλυσίδα, και με την εγγύηση της KSD, η οποία είναι γνωστή για την αξιοπιστία και την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά”.



Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της KSD Κωνσταντίνος Δεριζιώτης υπογραμμίζει: “Αποτελεί ύψιστη τιμή για εμάς, η επιλογή από τον μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο της χώρας, του DPlanet, του μοναδικού παγκοσμίως προϊόντος προσωπικής υγιεινής και ευεξίας, σε στερεή μορφή. Ένα τέτοιο επαναστατικό προϊόν, που συμβάλλει καθοριστικά στην Αειφορία και την προστασία του Περιβάλλοντος, με την μηδενική χρήση πλαστικού και με μείωση κατά 73% του CO2, αποτελεί εξαιρετικό συγκριτικό πλεονέκτημα για μια εταιρία όπως η HotelBrain, που αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευσή της σε βιώσιμες πρακτικές στον Τουρισμό”.



Και καταλήγει ο κ. Δεριζιώτης: “Όταν κάποιοι προσφέρουν τώρα στην αγορά, μπουκάλια από ανακυκλωμένο πλαστικό, που η KSD έχει στο portfolio της 10 και πλέον χρόνια, εμείς την ίδια στιγμή δίνουμε στον ελληνικό Τουρισμό και τον Έλληνα ξενοδόχο, την μοναδική δυνατότητα να αναδείξει την Αειφορία και τον Σεβασμό στον Πλανήτη, ως κυρίαρχο στοιχείο του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με το μοναδικό DPlanet. Γιατί η ελληνική φιλοξενία, έχει στον πυρήνα της, την βιωσιμότητα”.

Ο όμιλος HotelBrain

Ο Όμιλος HotelBrain, είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός όμιλος της Ελλάδας και ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στον κλάδο.

Απασχολεί περί τους 100 εργαζομένους στην κεντρική διοίκηση και περίπου 1.500 εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Ο Όμιλος HotelBrain πλέον εκμεταλλεύεται μέσω μισθώσεων 73 ιδιόχρηστα ξενοδοχεία, σε 34 διαφορετικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Το σύνολο των δωματίων του ομίλου ανέρχεται σε 4.100, με τις κλίνες να ξεπερνούν τις 9.200.

Εντός της τρέχουσας χρήσης 2021, ο Όμιλος προχώρησε σε μισθώσεις 4 ξενοδοχείων στην Κρήτη, 2 ξενοδοχείων στην Σαντορίνη, 2 ξενοδοχείων στην Ρόδο, 2 ξενοδοχείων στην Μαρώνεια της Αλεξανδρούπολης, 1 ξενοδοχείου στην Θάσο, 1 ξενοδοχείου στη Μύκονο, 1 ξενοδοχείου στην Πάρο και 1 ξενοδοχείου στη Κω, ενώ μέχρι τα τέλη του έτους αναμένεται να προστεθούν ακόμη 5 ξενοδοχειακές μονάδες.

Η KSD

Η KSD λειτουργεί από το 1995, με συνεχώς διευρυνόμενο τομέα δραστηριοτήτων. Ανάμεσά τους ο τομέας των εκδόσεων, με την κυκλοφορία του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, του μοναδικού μηνιαίου περιοδικού στην Ελλάδα και των ετήσιων, ξενόγλωσσων εκδόσεών του (MONEY & tourism, GELD & Tourismus, όπως και τη ρωσική έκδοση του ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ).

Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται δυναμικά στην δημιουργία, παραγωγή και εκτύπωση εταιρικών εντύπων, διαθέτοντας ένα ευρύ πορτφόλιο έργων και πελάτες της τις μεγαλύτερες εταιρίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανάμεσά τους και οι κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες στη χώρα.

Υπό την «ομπρέλα» της KSD βρίσκεται, επίσης, ο μεγαλύτερος ενημερωτικός ιστότοπος για τον ελληνικό Τουρισμό, money-tourism.gr, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ελληνική, αγγλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα.

Στον επιχειρηματικό ιστό της εταιρίας, ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας των hotel amenities, όπου η KSD, εκπροσωπώντας αποκλειστικά για την Ελλάδα το ιταλικό εργοστάσιο ALLEGRINI, προσφέρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων προσωπικής περιποίησης (hotel amenities), την οποία εμπλουτίζουν και σειρές ελληνικής παραγωγής. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζονται από ποικιλία ειδών πρώτης ανάγκης για τον επισκέπτη – φιλοξενούμενο ενός καταλύματος, όπως παντόφλες, μπλοκ σημειώσεων, στυλό, κ.ά..

Ακόμη, αξιόλογη παρουσία έχει η KSD στη διαχείριση και ανάπτυξη social media, καθώς και στο αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων.