Μπαίνοντας στο «εργαστήριο αποκατάστασης» της SIRO μοιάζει περισσότερο με διαστημικό σταθμό παρά με σπα. Υπάρχουν θάλαμοι κρυογένεσης, κρεβάτια δονητικής ακουστικής θεραπείας χωρίς επαφή και μια κάψουλα υπέρυθρης ακτινοβολίας που θυμίζει με μαγνητικό τομογράφο και μοιάζει μάλλον κλινική παρά ηρεμιστική.

«Η βιομηχανία εξελίσσεται», λέει στο CNN Travel, ο Desmond Cawley, διευθυντής του ξενοδοχείου SIRO, One Za’abeel. Αυτοσυστήνεται ως το «πρώτο ξενοδοχείο γυμναστικής στο Ντουμπάι», που απευθύνεται σε επαγγελματίες αθλητές και στον τρόπο ζωής τους που εστιάζει στη γυμναστική, και σχεδιάστηκε σε συνεννόηση με την ποδοσφαιρική ομάδα AC Milan, τον ολυμπιονίκη κολυμβητή Adam Peaty και την πυγμάχο Ramla Ali.

Το γυμναστήριο των 2.000 τετραγωνικών μέτρων είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό που μπορεί να παρακολουθεί και να αναλύει την απόδοση, έξυπνες ζυγαριές και εργαλεία ανάλυσης σύστασης σώματος, καθώς και μια εφαρμογή που βοηθά τους επισκέπτες να προσαρμόσουν τη διαμονή τους, από τη διατροφή έως την προπόνηση. Εντωμεταξύ, τα δωμάτια διαθέτουν ξυπνητήρια που συνδέονται με τους κιρκάδιους ρυθμούς του επισκέπτη και κουνιστές καρέκλες αντιβαρύτητας, ενώ στο εργαστήριο αποκατάστασης οι θεραπείες αφορούν λιγότερο τη χαλάρωση και περισσότερο τη μυϊκή αποκατάσταση.

«Ένα παράδειγμα αυτού είναι η κρυοθεραπεία: εξαιρετική για (τη μείωση) της φλεγμονής και την εκκίνηση του μεταβολισμού σας», λέει ο Cawley, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι πρέπει γενικά να έχουν εμπειρία με τα παγόλουτρα προτού δοκιμάσουν τον κρυοθάλαμο, ο οποίος ψύχεται στους μείον 85 βαθμούς.

Ένα άλλο «δροσερό κομμάτι τεχνολογίας της διαστημικής εποχής» είναι ο MLX i3Dome, ο οποίος χρησιμοποιεί «τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας για τον μυϊκό πόνο», λέει ο Cawley. Αυτό το είδος θεραπείας με φωτοθεραπεία έχει τις ρίζες του στον πειραματισμό της NASA με τη θεραπεία με κόκκινο φως τη δεκαετία του 1990 για να ενισχύσει την ανάπτυξη των φυτών στο διάστημα και να βοηθήσει στην επούλωση των πληγών των αστροναυτών. Έκτοτε, έχει διερευνηθεί για μια σειρά από χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης πιο πρόσφατα της περιποίησης του δέρματος. Ενώ ο «θόλος» λειτουργεί ως σάουνα, ένα κράνος φωτοθεραπείας παρέχει μια περιποίηση προσώπου χωρίς επαφή, χρησιμοποιώντας κόκκινο φως για την παραγωγή κολλαγόνου, πράσινο φως για αντιβακτηριακό καθαρισμό και μπλε φως για «προβληματικό δέρμα» όπως έκζεμα, ψωρίαση ή ακμή.

Πρόκειται για εξειδικευμένες θεραπείες, που σπάνια συναντά κανείς έξω από boutique κλινικές -και σίγουρα όχι στα περισσότερα ξενοδοχεία, τα οποία, ακόμη και στην κατηγορία των πέντε αστέρων, συχνά αντιμετωπίζουν τη γυμναστική και την υγεία ως «δευτερεύουσα σκέψη», λέει ο Cawley.

Όμως η ευεξία είναι πλέον μια παγκόσμια βιομηχανία πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία εμπορικά σήματα όπως η SIRO (και η μητρική της εταιρεία Kerzner International) ενσωματώνουν στα θεμέλια της έννοιας της φιλοξενίας τους. Η τοποθεσία της στο Ντουμπάι είναι μόνο η αρχή: Το SIRO, Boka Place στο Μαυροβούνιο θα ανοίξει αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ τρεις ακόμη τοποθεσίες βρίσκονται ήδη στα σκαριά.

Η παγκόσμια ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας ευεξίας

Η SIRO δεν είναι η μόνη που στοχεύει σε αθλητικούς ταξιδιώτες με θεραπείες υψηλής τεχνολογίας: ο όμιλος γυμναστηρίων Equinox εγκαινίασε το 2019 το ξενοδοχείο– ναυαρχίδα υψηλής τεχνολογίας στη Νέα Υόρκη και σχεδιάζει να ανοίξει 33 ακίνητα κατά την επόμενη δεκαετία. Τα καθιερωμένα καταφύγια ιατρικής ευεξίας SHA Wellness και Clinique La Prairie επεκτείνονται και τα δύο πέρα από τις ευρωπαϊκές τους ναυαρχίδες, με την τελευταία να ανοίγει έναν «αστικό κόμβο μακροζωίας» στο One & Only One Za’abeel, μόλις μερικούς ορόφους πάνω από το SIRO στο Ντουμπάι.

Και στο σπίτι, οι άνθρωποι μπορεί να μην χρησιμοποιούν κρυογονικούς θαλάμους κάθε βράδυ, αλλά η ευεξία με βάση τα δεδομένα γίνεται γρήγορα ο κανόνας. Τα περισσότερα έξυπνα ρολόγια είναι πλέον ικανά να συλλέγουν πληροφορίες ιατρικού επιπέδου σχετικά με τον καρδιακό ρυθμό, τα μοτίβα ύπνου και το οξυγόνο του αίματος και αυτά τα wearables «θα συνεχίσουν να γίνονται όλο και πιο εξελιγμένα» και πιο κομψά, όπως το δαχτυλίδι Oura, ένα διακριτικό tracker που μοιάζει με κόσμημα, λέει ο McGroarty.

Με την αυξημένη προσβασιμότητα της γεννητικής τεχνητής νοημοσύνης, ο McGroarty βλέπει ακόμη περισσότερες δυνατότητες για έξυπνη διάγνωση -αλλά προσθέτει ότι υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθούν όρια και να αξιολογηθεί πού είναι χρήσιμη. «Υποτιμούμε το στρες και το άγχος που προκαλεί η συνεχής σύνδεση -με τη δουλειά, τις ειδήσεις, τις κακές πληροφορίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προσθέτει.

«Σκληρή φροντίδα» vs. ριζική απλότητα

Αλλά δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την προσέγγιση της υψηλής τεχνολογίας στην ευεξία.

Ενώ η «σκληρή φροντίδα» αποτελεί έναν αυξανόμενο χώρο στην ευεξία, το ίδιο ισχύει και για την «απαλή φροντίδα». Σε μια απόρριψη της τελευταίας δεκαετίας των εξαιρετικά βελτιστοποιημένων, σούπερ εμπορευματοποιημένων ρουτινών ευεξίας, η McGroarty βλέπει περισσότερους ανθρώπους -ειδικά τις γυναίκες της γενιάς Ζ και της χιλιετίας- να υιοθετούν «σούπερ lo-fi, χαμηλών τόνων ευεξία», που δίνει προτεραιότητα στις κοινωνικές εμπειρίες και τη συναισθηματική ευεξία.

«Οι άνθρωποι έχουν εξαντλήσει τις δαπάνες για ευεξία και θέλουν ριζική απλότητα», προσθέτει.

Ακόμα και στο SIRO, με όλη την τεχνολογία αιχμής, ο Cawley έχει παρατηρήσει μια αύξηση του ενδιαφέροντος για δραστηριότητες ενσυνειδητότητας, όπως ο διαλογισμός. «Ιστορικά, στα ωρολόγια προγράμματα ομαδικής άσκησης, υπήρχαν πολύ περισσότερα μαθήματα δύναμης ή καρδιαγγειακής ενδυνάμωσης. Τώρα βλέπετε περισσότερα μαθήματα ενσυνειδητότητας, όπως η γιόγκα και η ηχοθεραπεία», λέει.

Φυσικά, στο SIRO, υπάρχει ακόμη και μια εναλλακτική λύση υψηλής τεχνολογίας: Η «δονητική ακουστική θεραπεία», το sci-fi ισοδύναμο ενός μπάνιου με γκονγκ. Ξαπλωμένοι σε ένα τραπέζι μασάζ με ένα στρώμα νερού στο κέντρο, οι επισκέπτες φορούν ακουστικά με προστασία από τον θόρυβο και ακούν τους προσεκτικά ενορχηστρωμένους ήχους των κυμάτων που σκάνε με φόντο υπνωτική συνθετική μουσική. Το υδροκρεβάτι δονείται με τον ήχο, υποτίθεται ότι απελευθερώνει το στρες στο σώμα, και η SIRO λέει ότι έχει σχεδιαστεί για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου, στρες, κατάθλιψη ή άγχος.

Η τεχνολογία που σας βοηθά να αποσυνδεθείτε μπορεί να φαίνεται υπερβολική, αλλά για την SIRO, η ενσωμάτωση των δεδομένων υγείας είναι το μέλλον της ευεξίας, παρέχοντας στους επισκέπτες ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ευεξίας με βάση τα δεδομένα.

«Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία ως παράγοντα ενεργοποίησης, σε αντίθεση με την απόσπαση της προσοχής», λέει ο Cawley.