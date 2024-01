Το Τομονούρα, ένα χωριό στο νομό Χιροσίμα στην Ιαπωνία που κατέχει προνομιακή θέση στην ακτή της εσωτερικής θάλασσας Seto και μετρά μια ιστορία για περισσότερα από 1.400 χρόνια.

Η μητέρα φύση και η απουσία εκβιομηχάνισης που εκσυγχρόνισε άλλες πόλεις -λιμάνια όπως το Κόμπε και η Χιροσίμα- μετά την πτώση των στρατιωτικών ηγεμόνων σογκούν τον 19ο αιώνα, έχουν διατηρήσει έναν πλούτο ιστορικής αρχιτεκτονικής από την περίοδο Έντο (1603-1868), που λίγες παράκτιες πόλεις μπορούν να συγκριθούν.

Ωστόσο, το Τομονούρα, με πληθυσμό περίπου 3.350 κατοίκων, παραμένει ένα νωχελικό, χαμηλών τόνων χωριουδάκι, ένα ευπρόσδεκτο καταφύγιο ενάντια στο συνωστισμό που πλήττει το Τόκιο, το Κιότο και άλλους δημοφιλείς προορισμούς.

Οι Ιάπωνες (αλλά και οι λάτρεις του σύμπαντος της Marvel), σύμφωνα με το CNN Travel, το γνωρίζουν ως το κινηματογραφικό σκηνικό της ταινίας «The Wolverine» της Marvel, καθώς και ως την έμπνευση για το animation του Studio Ghibli «Ponyo on the Cliff by the Sea», παραγωγής του σκηνοθέτη Hayao Miyazaki, αφού φέρεται να νοίκιασε ένα σπίτι εδώ για δύο μήνες.

Αλλά το χωριό είναι σχετικά άγνωστο στους ξένους επισκέπτες, παρά την εύκολη πρόσβαση με λεωφορείο -με μια διαδρομή 30 λεπτών- από το σταθμό Fukuyama, μια στάση του τρένου Shinkansen που συνδέει το Τόκιο με τη Χιροσίμα. Μετά από αυτό, χρειάζεστε μόνο τα πόδια σας για να εξερευνήσετε αυτή τη συμπαγή ιστορική περιοχή.

Το λιμάνι που περιμένει την παλίρροια

Το Τομονούρα βρίσκεται στο παράκτιο κέντρο του Εθνικού Πάρκου Setonaikai, το οποίο ιδρύθηκε το 1934 ως ένα από τα πρώτα εθνικά πάρκα της Ιαπωνίας. Περιλαμβάνοντας ολόκληρη την εσωτερική θάλασσα Seto, καθώς και τις ακτογραμμές κατά μήκος των κύριων νησιών Honshu, Shikoku και Kyushu, αυτή η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει περίπου 3.000 κυρίως ακατοίκητα νησιά και νησίδες, παραλίες, κανάλια, όρμους, όρμους, ακρωτήρια και ακρωτήρια.

Οι πόλεις που βρίσκονται στα περίχωρά του αποτελούν μέρος του πάρκου, συμπεριλαμβανομένου του χωριού Τομονούρα, το οποίο προσφέρει μια εκπληκτική θέα στη θάλασσα και τα νησιά.

Αν και κανείς δεν γνωρίζει την προέλευση του χωριού, αναφέρεται σε οκτώ από τα παλαιότερα ποιήματα tanka της Ιαπωνίας, που γράφτηκαν μεταξύ 600 και 750 μ.Χ.

Τοποθετημένο σε μια χερσόνησο όπου συγκλίνουν τα ρεύματα που έρχονται από την ανατολή και τη δύση, το λιμάνι του άκμασε αρκετά κατά τα παλαιότερα χρόνια.

Επειδή τα πλοία έπρεπε να περιμένουν την αλλαγή της παλίρροιας και τους ευνοϊκούς ανέμους για να τα μεταφέρουν ξανά, το Tomonoura ήταν γνωστό ως shiomachi no minato, κυριολεκτικά το «λιμάνι που περιμένει την παλίρροια».

Οι παλίρροιες λέγεται ότι έφεραν όλα τα είδη ταξιδιωτών, όπως εμπόρους, φεουδάρχες, πολεμιστές, πειρατές, συγγραφείς, επαναστάτες, Ολλανδούς εμπόρους από το Ναγκασάκι και Κορεάτες απεσταλμένους.

Τα πράγματα έχουν κατασταλάξει από τότε, αλλά πολλοί από τους πρώτους επισκέπτες του Τομονούρα μπορεί ακόμα να αναγνωρίζουν το μικρό, κυκλικό λιμάνι του, πέρα από το οποίο εκπέμπονται στενά δρομάκια με παραδοσιακά αρχοντικά, ναούς κ.α.

Γνωριμία με το χωριό

Ο μόνος δρόμος μέσα στο χωριό, που είναι περικυκλωμένο από βουνά από τη μια πλευρά και τη θάλασσα από την άλλη, είναι ένας κεντρικός δρόμος που δεν μοιάζει καθόλου με κεντρικό δρόμο. Οι πινακίδες υπενθυμίζουν στους πεζούς να μένουν στις άκρες του (όπως οι περισσότεροι δρόμοι του χωριού, δεν έχει πεζοδρόμια), αντί να περιπλανώνται στη μέση του.

Το Τόμο, όπως το αποκαλούν χαϊδευτικά, έχει μια ρετρό αίσθηση, εμφανή σε καταστήματα όπως το Hirai Shoten. Ψωμί, απορρυπαντικό πιάτων και άλλα είδη καθημερινής ανάγκης βρίσκονται στα ξύλινα ράφια του, αλλά το ιαπωνικό φανάρι μπροστά ανακοινώνει ότι η σπεσιαλιτέ του είναι το oden, ένα ιαπωνικό φαγητό παρηγοριάς.

Ο αγγλικός χάρτης του Τόμο με τα ιστορικά αξιοθέατα περιλαμβάνει περισσότερους από 20 ναούς και ιερά, αλλά ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια στάση στον Τύμβο Ταφής για το Αποκομμένο Κεφάλι του Γιαμανάκα Σικανόσουκε; Ένας πιστός υπηρέτης που προσπάθησε να δημιουργήσει στρατό μετά τη δολοφονία του αφέντη του, ο Γιαμανάκα έχασε κυριολεκτικά το κεφάλι του, το οποίο εκτέθηκε εδώ για να το δουν όλοι.

Το σπίτι του παραδοσιακού λικέρ homeishu

Η κατοικία Ota είναι το πιο επιβλητικό αρχοντικό του Τόμο, ένα συγκρότημα εννέα κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου του διώροφου κεντρικού σπιτιού, αποθηκών και ενός ζυθοποιείου για την παρασκευή homeishu.

Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, η οικογένεια Nakamura, ήταν γνώστες της κινεζικής βοτανοθεραπείας και δημιούργησαν το 1659 το homeishu, ένα φαρμακευτικό λικέρ που χρησιμοποιούσε 16 βότανα και φυτά. Αργότερα τους παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και πώλησης του, διατηρώντας το μονοπώλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Έντο.

Το γιατρικό έγινε το αγαπημένο προϊόν των φεουδαρχών και των πλούσιων εμπόρων που επισκέπτονταν την περιοχή.

Σήμερα τέσσερις ζυθοποιίες homeishu συνεχίζουν την παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της Homeishuya, της πατρίδας των χελιδονιών. Αλλά επειδή οι Nakamuras δεν μοιράστηκαν ποτέ τη συνταγή τους, το homeishu κάθε ζυθοποιείου διαφέρει ανάλογα με το μείγμα μπαχαρικών που χρησιμοποιεί, το οποίο περιλαμβάνει τζίνσενγκ, κανέλα, γλυκόριζα, γαρύφαλλο, σαφράν και μάραθο.