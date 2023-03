Η realme, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα smartphone στον κόσμο, μόλις κυκλοφόρησε το realme C55 στην Ελλάδα. Ο νέος ηγέτης της realme C series έρχεται ως «πρωταθλητής» στην κατηγορία της τιμής του, διαθέτοντας κάμερα μεγέθους 64MP, γρήγορη φόρτιση 33W SUPERVOOC και αποθηκευτικό χώρο έως 256GB σε μια μοντέρνα και μοναδική εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Βροχή της Νύχτας. Κατά συνέπεια, το realme C55 προσφέρει μια ολιστική εμπειρία κινητής τηλεφωνίας στους χρήστες του στις ακαταμάχητες τιμές των 209€, για την έκδοση 6GB+128GΒ και των 239€ για την έκδοση 8GB+ 256GB. Παράλληλα, την ίδια μέρα η realme κυκλοφορεί και το realme 10, τον πρωταθλητή της απόδοσης, στην τιμή των 279€.

Ο Francis Wong, Διευθύνων Σύμβουλος της realme Europe, δήλωσε: «Η realme C series κάνει μεγάλο άλμα στο επίπεδο της μεσαίας κατηγορίας και εκδημοκρατίζει τα χαρακτηριστικά επιπέδου ναυαρχίδας. Ως ένα βασικό προϊόν της realme, η realme C series επικεντρώνεται στη φωτογραφία, την αποθήκευση, τη γρήγορη φόρτιση και το σχεδιασμό τεσσάρων σημαντικών προδιαγραφών, δημιουργώντας τον πιο ανταγωνιστικό πρωταθλητή στην κατηγορία της τιμής του. Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε τα φιλικά προς τον προϋπολογισμό προϊόντα και να κάνουμε την τεχνολογία πιο προσιτή στους Ευρωπαίους χρήστες».

Οι τέσσερις πρώτες αναβαθμίσεις: η κάμερα, η αποθήκευση, η φόρτιση και ο σχεδιασμός

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ανακοινώθηκαν επίσημα τοι στρατηγικές αναβαθμίσεις της realme C series, οι οποίες προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό προϊόντα μεσαίας κατηγορίας με κορυφαία χαρακτηριστικά κατηγορία σε κάμερα, αποθήκευση, φόρτιση και σχεδιασμό. Το realme C55, που διαθέτει τις αναβαθμίσεις, προσφέρει τη μοναδική κάμερα μεγέθους 64MP στην κατηγορία της τιμής του, μαζί με selfie κάμερα 8MP και φακό B&W 2MP.

Το realme C55 είναι το πρώτο προϊόν της realme C series που διαθέτει τον κορυφαίο αισθητήρα OV64B με μέγεθος pixel 0,7μm και optical format 1/2″, τον ίδιο αισθητήρα που χρησιμοποιείται στο realme GT Master Edition. Σε σύγκριση με τον προκάτοχό του (realme C35), το ολοκαίνουργιο realme C55 έχει 54% αύξηση στο μέγεθος του αισθητήρα και 53,8% βελτίωση στη σαφήνεια και την ανάλυση.

Επιπλέον, με την τεχνολογία απεικόνισης ProLight, το realme C55 βελτιώνει αποτελεσματικά την ανάλυση και βελτιστοποιεί σημαντικά την ικανότητα καταστολής των φωτεινών σημείων, διατηρώντας περισσότερες λεπτομέρειες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Ο νέος πρωταθλητής της realme, έρχεται εξοπλισμένος με έως και 16GB δυναμικής μνήμης RAM και 256GB ROM, που είναι πλέον ο μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος στην κατηγορία της τιμής του, υποστηρίζοντας επέκταση μνήμης έως και 1TB για μια μακροχρόνια εμπειρία χρήσης. Με την προηγμένη τεχνολογία DRE, το realme C55 επεκτείνει τα 8GB μνήμης RAM έως και 8GB για να επιτύχει μια εμπειρία που μοιάζει με 16GB, προσφέροντας στους χρήστες μια απρόσκοπτη και πολύ πιο smooth εμπειρία.

Κατανοώντας τις ανάγκες των χρηστών, το realme C55 βελτιώνει την απόδοση της μπαταρίας με την ταχύτατη SUPERVOOC φόρτιση 33W, που μπορεί να φτάσει στο 100% σε μόλις 63 λεπτά. Σε σύγκριση με το realme C35 (φόρτιση 18W), το realme C55 αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης κατά 100% με μια τεράστια μπαταρία 5000mAh, παρέχοντας έτσι μια αστραπιαία εμπειρία φόρτισης χωρίς προβλήματα.

Όσον αφορά την πίσω όψη, το realme C55 είναι αριστοτεχνικά σχεδιασμένο με το σχέδιο Rainy Night εμπνευσμένο από τα φυσικά στοιχεία και διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Rainy Night και Sunshower. Υπάρχουν 500.000 σωματίδια φωτός που σχηματίζουν κάθετες γραμμές μικροσκοπίου που μοιάζουν με τις γραμμές της βροχής, σε συνδυασμό με εκθαμβωτικά χρώματα.

To realme C55 διαθέτει επίσης ορθογώνια στεφάνη και το λεπτότερο σώμα 7,89 χιλιοστών στην κατηγορία, επιτρέποντας άνετο κράτημα και αίσθηση στο χέρι.

Επιπλέον, το realme C55 διαθέτει πλήρη οθόνη 6,72 ιντσών με ανάλυση FHD+ και ρυθμό ανανέωσης 90Hz, με αποτέλεσμα μια πιο άνετη οπτική εμπειρία. Με μια κεντρικά τοποθετημένη τρύπα διάτρησης που συνδυάζεται άψογα με το σώμα του τηλεφώνου, το realme C55 δημιουργεί μια καλύτερη εμφάνιση και αίσθηση πλήρους οθόνης.

Παράλληλα η νέα κυκλοφορία της realme, διαθέτει chipset Helio G88. Το τσιπ, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογία διεργασίας 12nm και GPU Mali-G52, διαθέτει οκταπύρηνη λειτουργία που χτυπάει στα 2,0GHz με βαθμολογία αναφοράς Antutu 273.364.

Η πρώτη μίνι κάψουλα σε Android smartphone

Αυτή τη φορά, το realme C55 κάνει μια τολμηρή επανάσταση με έκπληξη, διαθέτοντας την πρώτη Mini Capsule του Android, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί έξυπνα στην οθόνη και μπορεί να τυλιχτεί γύρω από την εγκοπή της κάμερας της διάτρησης.

Μπορεί να εμφανίζει διάφορα χρώματα του δυναμικού φωτός της σε τρεις καταστάσεις μπαταρίας: Πλήρως φορτισμένη, Φόρτιση και Χαμηλή μπαταρία σε πράσινο, μπλε και κόκκινο χρώμα αντίστοιχα. Εκτός αυτού, οι χρήστες μπορούν αργότερα να δουν δύο ακόμη λειτουργικά σενάρια χρήσης δεδομένων και στατιστικών βημάτων που απαιτούν OTA για να πραγματοποιηθούν. Με το Mini Capsule, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για καλύτερη καθημερινή άνεση.

Επιπλέον, το realme C55 έρχεται με το realme UI 4.0 βασισμένο στο Android 13 out of the box, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων γρήγορης πλευράς, πολυλειτουργικό NFC με 360° free swipe, παρέχοντας στους οπαδούς μια μακροχρόνια εμπειρία χρήσης και αξιόπιστη ποιότητα. realme είναι το πρώτο στη σειρά realme C που διαθέτει Android 13 & UI 4.0.

Ως εκ τούτου, το realme C55 είναι εξοπλισμένο με τέσσερις τεχνολογίες που πρωτοπορούν στον τομέα και μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες των χρηστών. Μεταφέρει το πνεύμα του “πρωταθλητή” και ενθαρρύνει τη νεολαία να απολαύσει τη στιγμή του πρωταθλητή σε προσιτές τιμές.

Σχετικά με την realme

Η realme είναι μια παγκόσμια αναδυόμενη μάρκα τεχνολογίας, που διαταράσσει την αγορά των smartphones και των AIoT, κάνοντας τις τεχνολογίες αιχμής πιο προσιτές για τους καταναλωτές της. Παρέχει μια ποικιλία από smartphones και lifestyle συσκευές τεχνολογίας με κορυφαίες προδιαγραφές, ποιότητα και σχέδια, που δημιουργούν τις νέες τάσεις στους νεότερους καταναλωτές.

Ιδρύθηκε το 2018 από τον Sky Li και με γνώμονα το σύνθημα “Dare to Leap”, η realme έχει γίνει μία από τις πέντε κορυφαίες μάρκες smartphone σε 30 αγορές παγκοσμίως μέσα σε μόλις τρία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχει εισέλθει σε 61 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Νότιας Ασίας, της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικής, και έχει μια παγκόσμια βάση χρηστών άνω των 140 εκατομμυρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση realme.com