Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει για προ-παραγγελία τη νέα σειρά Galaxy της Samsung S23 από τις 1/02/2023 έως τις 16/02/2023.

Τα νέα πολυαναμενόμενα Samsung Galaxy S23 Series με εκπληκτικό nightography είναι διαθέσιμα για προ – παραγγελία στη Nova και μπορείς να τα αποκτήσεις με όφελος τον διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο. Πιο αναλυτικά, για το S23, στην τιμή των 128GB αποκτάς το μοντέλο με αποθηκευτικό χώρο 256GB, ενώ για το S23 Plus & Ultra, στην τιμή των 256G αποκτάς το μοντέλο με αποθηκευτικό χώρο 512GB. Το S23 Ultra 1TB μπορείς να το αποκτήσεις με επιπλέον όφελος 120€

Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τα Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ και Galaxy S23, τα οποία σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την απόλυτη premium εμπειρία σε Samsung Galaxy smartphone. Η επική κάμερα δίνει στους χρήστες περισσότερη ελευθερία να δημιουργήσουν, έχοντας τη δυνατότητα για λήψη κινηματογραφικών βίντεο Nightography με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Ο επεξεργαστής Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy προσφέρει premium εμπειρίες, παρέχοντας πρωτοποριακή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και mobile gaming ανώτατου επιπέδου. Το ενσωματωμένο S Pen στο Galaxy S23 Ultra, ένα χαρακτηριστικό που οι μακροχρόνιοι χρήστες Samsung Galaxy γνωρίζουν και αγαπούν, προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για παραγωγικότητα, σημειώσεις και πολλά άλλα.

Galaxy S23+ και στο Galaxy S23: Στο Galaxy S23+ και στο Galaxy S23, η εμβληματική κάμερα Samsung Galaxy αποκτά επίσης αναβαθμισμένη εμφάνιση.

Εκλεπτυσμένη λεπτομέρεια και τεχνολογία κάμερας με δυνατές φωτογραφικές επιδόσεις και nightography.

Το περίβλημα του περιγράμματος έχει αφαιρεθεί, φέρνοντας τη νέα εποχή στο βασικό σχεδιασμό των Galaxy συσκευών που κάνει ολόκληρη τη σειρά να ξεχωρίζει.

Με τον πιο ισχυρό επεξεργαστή σε Samsung Galaxy μέχρι σήμερα.

Μπαταρία που διαρκεί και δυνατότητες για καθηλωτικό gaming με το Snapdragon 8 Gen 2.

Galaxy S23 Ultra: Το Galaxy S23 Ultra είναι το πρώτο Galaxy smartphone που εξοπλίζεται με τον νέο αισθητήρα Adaptive Pixel 200MP, ο οποίος καταγράφει με απίστευτη ακρίβεια.

Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί σύνδεση pixel για την υποστήριξη πολλαπλών επιπέδων επεξεργασίας υψηλής ανάλυσης ταυτόχρονα.

Super HDR selfie κάμερα, η σειρά Galaxy S23 εισάγει τη γρήγορη αυτόματη εστίαση και την πρώτη Super HDR selfie κάμερα, η οποία από 30fps έχει τώρα 60fps, για αισθητά καλύτερες εικόνες και βίντεο.

Η σειρά Galaxy S23 έρχεται σε τέσσερις ματ αποχρώσεις εμπνευσμένες από τη φύση: Phantom Black, Cream, Green και Lavender.

Το Samsung Galaxy S23 διατίθεται στα €999 ή στα €20,81 το μήνα* σε 4 χρώματα και με χωρητικότητες 128GB ή 256GB. Το Samsung Galaxy S23+ διατίθεται στα €1.249 ή στα €26,02 το μήνα*, με χωρητικότητες 256GB και 512GB αντίστοιχα και σε 3 χρωματισμούς. Το Samsung Galaxy S23 Ultra διατίθεται στα €1.449 ή στα €30,19 το μήνα*, με χωρητικότητες 256GB και 512GB αντίστοιχα και σε 4 χρωματισμούς. Το Samsung Galaxy S23 Ultra 1ΤΒ διατίθεται στα €1.749 ή στα €36,44 το μήνα*, και σε 1 χρωματισμό .

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν μέσω του δικτύου των καταστημάτων Nova τα πολυαναμενόμενα S23, S23+ και S23 Ultra με δυνατότητα 48 άτοκων δόσεων, ενώ από τις 17/02/2023 θα είναι διαθέσιμα για αγορά ηλεκτρονικά από το Nova.gr και διαθέσιμα στα καταστήματα Nova με 100€ επιπλέον όφελος στην αξία επιστροφής της παλιάς σου συσκευής μέσω Pandas*.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο Nova.gr ή στα καταστήματα Nova.

*με χρήση πιστωτικής κάρτας