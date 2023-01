Δεν είναι λίγες οι φήμες που κάνουν λόγο για κυκλοφορία του Nintendo Switch 2 μέσα στο 2023, όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ότι συμβεί.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, μιας και αυτή τη στιγμή η Nintendo δεν έχει ανακοινώσει άλλα μελλοντικά projects μετά το The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom που αναμένεται στις 12 Μαΐου του 2023, πολλοί ξεκίνησαν να εικάζουν ότι στο δεύτερο μισό της χρονιάς ίσως δούμε κάποια νέας γενιάς κονσόλα και ίσως γι’ αυτό η εταιρία να κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Οι αναλυτές της βιομηχανίας, ωστόσο, έχουν αντίθετη άποψη.

Μιλώντας στο GamesIndustry.biz, διάφορα γνωστά ονόματα του χώρου έκαναν τις προβλέψεις τους για το 2023 και αυτές δεν περιλαμβάνουν κάποια νέα κονσόλα από τη Nintendo. Για παράδειγμα, ο Piers Harding-Rolls, επικεφαλής έρευνας στην Ampere Analysis, τόνισε:

«Αν η διαθεσιμότητα του PS5 παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, έχει πολλές πιθανότητες να γίνει η κονσόλα με τις περισσότερες πωλήσεις του 2023, μιας και το Switch μπαίνει στα τελευταία στάδια του κύκλου ζωής του. Το επερχόμενο Zelda σίγουρα θα πουλήσει άφθονα Switch, οπότε οι πωλήσεις των δύο κονσολών μπορεί να είναι πολύ κοντά. Δεν περιμένω κάποια κονσόλα επόμενης γενιάς από τη Nintendo μέσα το 2023: έχουμε το 2024 ως τη χρονιά γι’ αυτό στις προβλέψεις μας».

Για την ιστορία, ακριβώς το ίδιο άφησε να εννοηθεί πρόσφατα και ο John Linneman που εργάζεται για το γνωστό κανάλι Digital Foundry. Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο για όλες τις φήμες σχετικά με το λεγόμενο Switch Pro, είχε επισημάνει πως το επόμενο Switch μάλλον δε θα καταφθάσει μέσα στο 2023.

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, μάλλον το 2024 θα είναι η χρονιά που θα δούμε το επόμενο βήμα της Nintendo μετά το Switch.