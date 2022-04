Η Vodafone και η Ελληνική κυβέρνηση προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο τη συνεργασία για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 7ου Delphi Economic Forum. Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα εστιάζει στην ανάπτυξη του “Panic Button”, μιας καινοτόμου εφαρμογής, που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα που δέχεται επίθεση, να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε δεύτερη φάση, προβλέπεται επιπλέον η προσαρμογή της διεθνώς αναγνωρισμένης εφαρμογής του Ιδρύματος Vodafone “Bright Sky” και στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone για την υποστήριξη και ορθή πληροφόρηση οποιουδήποτε μπορεί να βρίσκεται σε καθεστώς κακοποιητικού περιβάλλοντος.

Στόχος της είναι να παρέχει όχι μόνο πληροφορίες αλλά και συμβουλές, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις για την διαχείριση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, με πρώτο βήμα το να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και αποδεχτούν το γεγονός πως είναι θύματα λεκτικής, ψυχολογικής ή και σωματικής βίας.

Στην ίδια εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία με συντονίστρια τη Μαρία Σαράφογλου σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα την πρόληψη και την αντιμετώπισή του φαινομένου, μέσα από τη συμβολή τεχνολογικά προηγμένων λύσεων και προτάσεων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για την παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών, η Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, η Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθύντρια του Ινστιτούτου για το Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Χάρης Μπρουμίδης.

Ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την παρακολούθηση των κυβερνητικών πολιτικών, Άκης Σκέρτσος δήλωσε: «Για την Κυβέρνηση η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και της έμφυλης βίας είναι στρατηγική προτεραιότητά. Στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής είναι πρώτα από όλα η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των γυναικών να καταγγείλουν τη βία, η πρόληψη και η δίωξη τέτοιων περιστατικών, επενδύοντας παράλληλα σε μία ολιστική προσέγγιση ενδυνάμωσης των γυναικών. Αξίζει όμως να δοκιμάζουμε νέα τεχνολογικά μέσα και εφαρμογές, ακόμη και αν σώσουμε μία γυναίκα και μόνο. Αυτό είναι το καθήκον το σύγχρονων κρατών προστασίας. Σε αυτόν τον τομέα θέλουμε να μπούμε δυναμικά, με τη βοήθεια και του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκριση του. Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφουν τα συναρμόδια Υπουργεία με τη Vodafone, είναι ακριβώς η χρήση νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Πιστεύω πως από αυτή τη συμμαχία έχουμε όλοι να κερδίσουμε».

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα επισήμανε: «Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα πρόληψης, αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας σε βάρος των γυναικών και διαμορφώνει ένα οργανωμένο σύστημα προστασίας των θυμάτων. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο ευχαριστώ κι εγώ με τη σειρά μου, βοηθάμε τις γυναίκες – θύματα βίας, με συνέπεια και πράξεις. Καμία γυναίκα δεν είναι μόνη της. Είμαστε στο πλευρό όλων των γυναικών και αγωνιζόμαστε για να σπάσουμε τον κύκλο της βίας και να ισχυροποιήσουμε ακόμη πιο πολύ την κουλτούρα της μηδενικής ανοχής απέναντι σε περιστατικά κακοποίησης».

Η Kαθηγήτρια Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθύντρια του Ινστιτούτου για το Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) Βασιλική Αρτινοπούλου, σχολίασε: «Τα ερευνητικά μας πορίσματα από την πρωτογενή έρευνα στην πρώτη περίοδο της πανδημίας στη χώρα μας φωτίζουν τις όψεις της θυματοποίησης, καθώς και τις ανάγκες των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας των θυμάτων και των δικαιωμάτων τους θα ενθαρρύνει τα θύματα όχι μόνο να καταγγείλουν τη θυματοποίησή τους, αλλά και να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο. Χαίρομαι που μια καλή και καινοτόμος πρακτική ξεκινά στη χώρα μας, με τη χρήση της τεχνολογίας και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Ο Χάρης Μπρουμίδης, δήλωσε σχετικά: «Στη Vodafone, αξιοποιώντας την τεχνολογία, εφαρμόζουμε δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Μέσα από πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Vodafone, τα τελευταία δέκα χρόνια συνεισφέρουμε ενεργά στον σκοπό αυτό αναπτύσσοντας τεχνολογικές λύσεις που μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, παγκοσμίως, που έχουν βρεθεί σε κίνδυνο. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε με την Ελληνική Κυβέρνηση καταδεικνύει την κοινή μας δέσμευση η τεχνολογία και οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές να αποτελέσουν βασικό όπλο για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτής της σκιώδους πανδημίας».

Σχετικά με τις δράσεις του Ομίλου Vodafone για την ενδοοικογενειακή βία

Ο Όμιλος Vodafone, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ρόλου του ως μια παγκόσμια επιχείρηση που επιθυμεί να παρέχει στους εργαζόμενους τους ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, εφαρμόζει από το 2019 μια νέα παγκόσμια πολιτική. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί βία στο ενδοοικογενειακό τους περιβάλλον, δικαιούνται 10ήμερη άδεια μετ’ αποδοχών με συμβουλευτική υποστήριξη και ευέλικτη εργασία. Μάλιστα, σχετική έρευνα που υλοποίησε το Ίδρυμα Vodafone σε συνεργασία με την Opinium, τον Σεπτέμβριο του 2021, έδειξε πως ένας στους τρεις εργαζομένους έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή κακοποίηση, σε διάστημα 12 μηνών. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας της Vodafone Ελλάδας και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, όλοι οι πελάτες σταθερής και κινητής της Vodafone έχουν τη δυνατότητα δωρεάν επικοινωνίας, χωρίς καμία χρέωση προς τη Γραμμή SOS 15900.

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 30 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 19 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 φορείς και Οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 670.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, το DreamLab app για την αντιμετώπιση του COVID-19 και το πρόγραμμα World of Difference για ευκαιρίες κοινωνικής απασχόλησης σε νέους.