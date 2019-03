«Ροζ» παρηγοριά αναζήτησαν οι χρήστες όταν «έπεσαν» Facebook και Instagram

Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαθέτουν λογαριασμό το Facebook και το Instagram είναι αρκετά εθισμένοι στους λογαριασμούς τους.

Την περασμένη Τετάρτη, τα δυο μεγάλα μέσα αντιμετώπισαν τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως και κάποιοι από αυτούς ζήτησαν παρηγοριά στο Pornhub.

Την ώρα λοιπόν που Facebook και Instagram είχαν πέσει, η αύξηση της ιστοσελίδας άγγιξε το 19%. Μάλιστα, η αναζήτηση στη λέξη «Instagram» στο ίδιο site αυξήθηκε κατά 323%, ενώ για το Facebook κατά 221%!

Το PornHub πάντως είχε 2.500 βίντεο που αφορούσαν το Instagram και κράτησε απασχολημένο το κοινό του.

The moment you were waiting for. Traffic to Pornhub spiked 19% while @instagram and @facebook were down yesterday! pic.twitter.com/760pdvsnUE

— Pornhub ARIA (@Pornhub) 14 March 2019