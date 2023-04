Una lezione di fair play ❤️🤺Gaia Traditi ed Emilia Rossatti si stanno giocando il titolo italiano Under 23 di spada femminile. Gaia è avanti 12-9. S’infortuna. Riprende ma non si regge più in piedi. Emilia potrebbe provarci. Rimontare. Invece rinuncia. Lascia che sia la sua avversaria a vincere l'assalto che stava conducendo prima di farsi male. "Giusto così. L'amicizia vale più di una vittoria".Standing ovation del pubblico di Vercelli.Grazie ragazze 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻