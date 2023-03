Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις, Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σε ρόλο Τόνι Μοντάνα σε ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο youtube. Ο Ελληνας σταρ του τένις ανεβάζει συνέχεια βίντεο από τις πόλεις που βρίσκεται και από τις προπονήσεις που κάνει.

Το νέο του βίντεο γυρίστηκε στο Ντουμπάι, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει προπονήσεις, αλλά παράλληλα βιώνει και τις χλιδάτες ανέσεις του ξενοδοχείου που μένει.

Το βίντεό του για την προετοιμασία του στο Ντουμπάι έχει τίτλο: «Ξεπερνώντας τα όρια στην Πόλη του Χρυσού!».

Ο τίτλος παραπέμπει εμμέσως πλην σαφώς στην περίφημη φράση και μότο ζωής «Push It to the Limit» της ταινίας «ο Σημαδεμένος», όπου ο Αλ Πατσίνο έδωσε ρεσιτάλ στον ρόλο του γκάνγκστερ Τόνι Μοντάνα.

Αυτή όμως, δεν είναι η μοναδική αναφορά στον Τόνι Μοντάνα που έχει το βίντεο του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σε μια θρυλική σκηνή της ταινίας ο Αλ Πατσίνο απολαμβάνει το μπάνιο του ξαπλωμένος σε μια χλιδάτη μπανιέρα. Στο βίντεο του Στέφανου Τσιτσιπά υπάρχει μια παρόμοια σκηνή, όπου ο Έλληνας τενίστας μπαίνει και ξαπλώνει στην μπανιέρα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο του Τόνι Μοντάνα.

Βέβαια, υπάρχουν πολλές διαφορές. Η μπανιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά είναι… μίνι μπροστά σε εκείνη του Τόνι Μοντάνα, ενώ στο νερό δεν υπάρχει αφρόλουτρο, αλλά παγάκια, προκειμένου ο Έλληνας τενίστας να κάνει αποθεραπεία.