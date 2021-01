Λάβρος ο Ράσφορντ κατά του Τζόνσον: Τα τρόφιμα που μοιράζονται στα παιδιά είναι λίγα, κοροϊδία

Δύσκολες στιγμές λόγω των επιπτώσεων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και στην οικονομία βιώνουν πολλοί Βρετανοί. Η κυβέρνηση της χώρας μοιράζει τρόφιμα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, δείχνουν πως η βοήθεια αυτή δεν αρκεί.

Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο πολύ ευαίσθητος ποδοσφαιριστής σε ζητήματα που αφορούν το σύνολο, αντίκρισε κάποιες φωτογραφίες που του έστειλαν και που δημοσιεύτηκαν στα social media και δεν του άρεσε καθόλου αυτό που είδε. Το αντίθετο μάλιστα, έγινε έξαλλος με την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Τα τρόφιμα ήταν ελάχιστα, ενώ θεωρητικά προορίζονταν για να καλύψουν ανάγκες τριών ημερών κάποιων παιδιών, τα οποία δεν μπορούν να πάνε σχολείο λόγω των μέτρων περιορισμού διάδοσης του ιού. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντέδρασε μέσω Twitter και έκανε λόγο για κοροϊδία.

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can...

We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021