Ο Μέσι πήγε να μπλεχτεί σε καυγά στην Ίμπιζα

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε τις τελευταίες ημέρες των διακοπών του στην Ίμπιζα, παρέα με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούζο, αλλά και τους κολλητούς του, Σεσκ Φάμπρεγας, Ζόρντι Άλμπα και Λουίς Σουάρες, οι οποίοι επίσης συνοδεύονταν από τις συμβίες τους.

Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές διασκέδαζαν σε νυχτερινό κλαμπ, όπου φαίνεται μάλιστα να πέρασαν και πολύ ωραία, καθώς χόρεψαν, τραγούδησαν και έβγαλαν αρκετές φωτογραφίες και βίντεο. Ωστόσο, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και τώρα αρχίζει για εκείνους η σκληρή δουλειά...

Ωστόσο, πάντα στις όμορφες στιγμές θα βρεθεί κάτι για να τις χαλάσει, όπως το απρόοπτο που διαδραματίστηκε με έναν μεθυσμένο, ο οποίος προσπάθησε να κάνει τσαμπουκά με τον Αργεντινό αστέρα, αλλά το περιστατικό δεν είχε συνέχεια, αφού ανέλαβαν οι άνδρες ασφαλείας του.

Δείτε το περιστατικό:

