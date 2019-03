Συνελήφθη ο πρωταθλητής του MMA Κόνορ Μακ Γκρέγκορ

Η Αστυνομία στη Φλόριντα συνέλαβε τον πρωταθλητή και θρύλο του MMA Κόνορ Μακ Γκρέγκορ καθώς επιτέθηκε και έκλεψε ένα κινητό από έναν θαυμαστή του, όπως μετέδωσε το Russian Today.

Ο αθλητής έφευγε από το ξενοδοχείο «Fontainebleau Miami Beach» όταν ένας θαυμαστής του αποπειράθηκε να τον τραβήξει μια φωτογραφία με το κινητό του, αναφέρει η Αστυνομία. Ο Μακ Γκρέγκορ θύμωσε, έριξε το κινητό κάτω και στη συνέχεια το άρπαξε και έφυγε.

Το περιστατικό κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου και ο αθλητής συνελήφθη.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο αθλητής έχει μπλεξίματα με το νόμο. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη, μετά από επίθεση στο λεωφορείο που μετέφερε αθλητές συμπεριλαμβανομένου του βασικού του αντιπάλου, Nurmagomedov.

Conor McGregor just got fookin arrested again pic.twitter.com/0eWU2vsF84

— Barstool Sports (@barstoolsports) 11 Μαρτίου 2019