Πρόταση γάμου μέσα στον αγωνιστικό χώρο

Μια πρωτότυπη πρόταση γάμου έκανε ένας Άγγλος στην καλή του, με την οποία είχαν πάει να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της αγαπημένης του Τσάρλτον, κόντρα στη Γουίμπλεντον, για τη φάση των ομίλων του EFL Trophy.

Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και με το σκορ στο 1-1, οι δύο τους μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έπειτα από σχετικό κάλεσμα που τους απηύθυναν οι άνθρωποι του γηπέδου. Εκεί ο οπαδός των γηπεδούχων βρήκε την ευκαιρία να ζητήσει το χέρι της γυναίκας με την οποία επιθυμεί να πορευτεί στο υπόλοιπο της ζωής του.

Το όλο σκηνικό δημιούργησε ενθουσιασμό στους υπόλοιπους παρευρισκόμενους στις εξέδρες του γηπέδου, οι οποίοι -δυστυχώς ή ευτυχώς για το ζευγάρι- δεν ξεπερνούσαν τους 1.250. Αυτός ήταν και ο λόγος που το χωρητικότητας 27.111 θεατών «Βάλεϊ» έμοιαζε να είναι άδειο.

Wedding proposal on the pitch at half-time. The magic of the @CheckatradeTrpy strikes again. #cafc #afcw pic.twitter.com/TBpHyneFeW

— Louis Mendez (@LouisMend) September 4, 2018