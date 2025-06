Παρά τη δυνατή πρόταση του Παναθηναϊκού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προτίμησε να παραμείνει στον Ολυμπιακό και την Τετάρτη (11/6) ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του για άλλα τρία χρόνια.

Ο Σέρβος σέντερ φερόταν να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Αρμάνι Μιλάνο για διετές συμβόλαιο, για να εμφανιστούν στη συνέχεια οι «πράσινοι» με μια τρελή πρόταση: 3 εκατ. ευρώ ετησίως για συμβόλαιο τριών χρόνων.

Η απάντηση των «ερυθρόλευκων», όμως, ήταν άμεση καθώς πρόσφεραν και αυτοί τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, με τον Μιλουτίνοφ να απαντάει θετικά και να υπογράφει μέχρι το 2028.

Μια ανανέωση που είναι και επίσημη πλέον, με την ΚΑΕ να προχωράει σε μια λιτή ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια».

✍🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για ακόμη τρία χρόνια.



🔴 Olympiacos BC is pleased to announce the extension of its contract with Nikola Milutinov for three more years.



