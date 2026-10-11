Το ενδεχόμενο οργανωμένης ενέδρας εξετάζουν οι αστυνομικοί για τη δολοφονία του 52χρονου Ν.Γ. στη Γλυφάδα, με τα νεότερα στοιχεία να δείχνουν ότι δέχθηκε πυρά ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του.

Το θύμα εργαζόταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για υποθέσεις εκβιασμών, οπαδικής βίας και ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είχε μόλις αναχωρήσει από το σπίτι του και οδηγούσε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού όταν έγινε στόχος της επίθεσης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν ο δράστης ή οι δράστες είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει τις κινήσεις του και γνώριζαν το καθημερινό του πρόγραμμα.

Η ΕΡΤ αναφέρει, ειδικότερα, ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να του είχαν στήσει καρτέρι την ώρα που κατευθυνόταν στην εργασία του, ακολουθώντας τη συνηθισμένη του διαδρομή προς νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής. Πρόκειται για εκτίμηση που διερευνάται στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των τελευταίων κινήσεών του.

Κατά τις νεότερες πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών. Ο 52χρονος φέρεται να δέχθηκε πέντε έως έξι σφαίρες στην πλάτη και μία στο κεφάλι, ενώ δεν εντοπίστηκε όπλο στην κατοχή του. Ο τρόπος με τον οποίο πυροβολήθηκε ένας κινούμενος στόχος αξιολογείται από τους ερευνητές ως πιθανή ένδειξη εμπειρίας του δράστη.

Η ειδοποίηση για τροχαίο και οι οκτώ κάλυκες

Η δολοφονία σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας.

Τον άνδρα εντόπισε περίοικος, πεσμένο στο οδόστρωμα δίπλα στη μοτοσικλέτα του, η οποία είχε επίσης ανατραπεί. Η εικόνα τον έκανε να πιστέψει ότι είχε προηγηθεί τροχαίο και με αυτή την εκτίμηση ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρώτοι έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας. Όταν διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο και εντόπισαν οκτώ κάλυκες δίπλα του, ενημέρωσαν την Ασφάλεια. Ο χώρος αποκλείστηκε και ακολούθησε αυτοψία με τη συμμετοχή αστυνομικών του Ανθρωποκτονιών και κλιμακίου εγκληματολογικών ερευνών, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής.

Το παρελθόν του

Ο άνδρας, γεννημένος το 1974, φέρεται να εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά καταστήματα της Παραλιακής. Στα δημοσιεύματα περιγράφεται ως «μπράβος», με παρουσία και στον χώρο των οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης δικογραφίας για κύκλωμα εκβιαστών που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, του είχε αποδοθεί ρόλος στην ομάδα του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια», ο οποίος δολοφονήθηκε αργότερα. Παλαιότερα, το όνομά του εμφανιζόταν σε πληροφοριακά δελτία της ΕΛ.ΑΣ. ως συνδεόμενο με την ομάδα του επίσης δολοφονημένου «Μαύρου», Ασημακόπουλου.

Στο οπαδικό του παρελθόν καταγράφονται δύο περιστατικά με πυροβολισμούς. Το 2018 φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε άλλον οπαδό των «πρασίνων» στο ΟΑΚΑ. Το 2022 συνελήφθη για διαφορετικό επεισόδιο έξω από σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, με φερόμενο στόχο επίσης οπαδό της ίδιας ομάδας.

Το 2024 είχε συλληφθεί έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα βρισκόταν εκτός κράτησης με περιοριστικούς όρους.

Βίντεο και καταθέσεις για τον εντοπισμό των δραστών

Την υπόθεση χειρίζεται το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες της ευρύτερης περιοχής και, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από τη σύντροφο του θύματος και άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κίνητρο της επίθεσης, με το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος να εξετάζεται. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς οι προηγούμενες δραστηριότητες και οι επαφές του 52χρονου αξιολογούνται για να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τη δολοφονία.