Τουλάχιστον 8 φορές πυροβόλησε προς το μέρος του 52χρονου Ν.Γ. ο δράστης της μαφιοζικης εκτέλεσης, λίγο μετά τη 01.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή στη Γλυφάδα, ενώ τον πέτυχε στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του.

Το θύμα ήταν σεσημασμένος ως μέλος της Greek Mafia, καθώς το 2015 είχε συλληφθεί και του είχε αποδοθεί ρόλος στην ομάδα του μετέπειτα δολοφονημένου «Θαμνάκια».

Παλαιότερα, στα πληροφοριακά δελτία της ΕΛΑΣ αναφέρονταν και ως μέλος της ομάδας του επίσης δολφονημένου «Μαύρου», ενώ φαίνεται να εργάζονταν ως «μπράβος» σε νυχτερινά κέντρα. Το 2024 είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για ενδοικογενειακή βία και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

Ο 52χρονος Ν.Γ. όμως είχε και πλούσιο παρελθόν ως οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού, με ενεργό ρόλο στην εσωτερική διαμάχη των τελευταίων ετών. Είναι χαρακτηριστικό πώς το 2018 είχε πυροβολήσει άλλο οπαδό των «πρασίνων» ενώ και πριν από μερικά χρόνια είχε συλληφθεί και πάλι για πυροβολισμούς έξω από τον σύνδεσμο του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Την προανακριτική έρευνα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αναζητά τόσο τον φυσικό δράστη όσο και τα κίνητρα της εκτέλεσης που σημειώθηκε σε απομονωμένο σημείο στην περιοχή της Γλυφάδας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο άνδρας εντοπίστηκε στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας.

Περίοικος που είδε τον άνδρα στο οδόστρωμα ενημέρωσε τις Αρχές, θεωρώντας ότι είχε συμβεί ατύχημα.

Η μοτοσικλέτα βρισκόταν επίσης πεσμένη στον δρόμο, γεγονός που οδήγησε στην αρχική εκτίμηση περί τροχαίου. Κατά την άφιξή τους, ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το τραύμα από πυροβόλο όπλο και εντόπισαν κάλυκες στο σημείο.