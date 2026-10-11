Μια ειδοποίηση για πιθανό τροχαίο κινητοποίησε την Αστυνομία στη Γλυφάδα, όμως η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε εγκληματική ενέργεια. Ένας άνδρας ήταν πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα και έφερε θανάσιμο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στη 01:00, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμανλή με την οδό Παναγούλη, στην περιοχή του γκολφ της Γλυφάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ηλικία του εκτιμάται μεταξύ 50 και 60 ετών.

Περίοικος που είδε τον άνδρα στο οδόστρωμα ενημέρωσε τις Αρχές, θεωρώντας ότι είχε συμβεί ατύχημα. Η μοτοσικλέτα βρισκόταν επίσης πεσμένη στον δρόμο, γεγονός που οδήγησε στην αρχική εκτίμηση περί τροχαίου. Κατά την άφιξή τους, ωστόσο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν το τραύμα από πυροβόλο όπλο και εντόπισαν κάλυκες στο σημείο.

Ο χώρος αποκλείστηκε για την έρευνα ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας δέχθηκε τον θανατηφόρο πυροβολισμό με ανοικτό το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.