Κάθε στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα εξετάζουν οι Αρχές. Οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό τις σχέσεις του θύματος με την αλβανική μαφία και ψάχνουν το ενδεχόμενο να είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με μέλη της.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει οι αντιπαλότητες που ενδεχομένως είχε αναπτύξει το θύμα με άλλες ομάδες της νύχτας, με το βαρύ ποινικό παρελθόν του να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Ο 52χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε νυχτερινά κέντρα της παραλιακής, δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν άγνωστοι τον πυροβόλησαν στη συμβολή των οδών Παναγούλη και Καραμανλή, κοντά στο γκολφ της Γλυφάδας.

Το καρτέρι και η διαδρομή του θύματος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ο δράστης ή οι δράστες είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις του 52χρονου και είχαν χαρτογραφήσει τη διαδρομή που ακολουθούσε καθημερινά από το σπίτι του προς το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει ρεπορτάζ του ERTnews οι δράστες φέρεται να επέλεξαν το κατάλληλο σημείο για να στήσουν ενέδρα. Στη συνέχεια, τον πυροβόλησαν επανειλημμένα, πριν εξαφανιστούν.

Ο τρόπος εκτέλεσης, σε συνδυασμό με το ποινικό παρελθόν του θύματος, ενισχύει το σενάριο μιας στοχευμένης επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί το κίνητρο της δολοφονίας.

Το ποινικό παρελθόν και οι σχέσεις με τη μαφία

Αφού έγινε η ταυτοποίηση του θύματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, το 2015 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που αποδιδόταν στον διαβόητο «Θαμνάκια», ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι.

Η συγκεκριμένη δολοφονία είχε αποδοθεί, σύμφωνα με τις αναφορές της υπόθεσης, σε εντολή του φερόμενου ως αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας, γνωστού ως «Έντικ».

Ο 52χρονος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας σε δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα της παραλιακής, ενώ ήταν και οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού.

Το όνομά του είχε συνδεθεί και με περιστατικά οπαδικής βίας. Το 2018 φέρεται να είχε πυροβολήσει και τραυματίσει συνοπαδό του έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ το 2022 είχε εμπλακεί σε συμπλοκή έξω από σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου επίσης φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί όπλο. Για το περιστατικό εκείνο είχε συλληφθεί και σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία.

Η τελευταία σύλληψή του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σημειώθηκε το 2024 για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν πλέον τις πιθανές διασυνδέσεις του 52χρονου, τις προσωπικές και επαγγελματικές αντιπαλότητες που ενδεχομένως είχε, καθώς και το ενδεχόμενο να είχε έρθει σε σύγκρουση με μέλη της αλβανικής μαφίας.

Το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί ποιος είχε κίνητρο να οργανώσει τη δολοφονία και ποιοι συμμετείχαν στην εκτέλεσή της. Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης και η ταυτότητα των δραστών παραμένουν υπό διερεύνηση.