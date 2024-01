Την πρώτη του απάντηση στις κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, δίνει ο επικεφαλής της Κοινωνικής Κουζίνας, «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος με ανάρτησή του στη σελίδα του.

«ΕXONTAΣ ΛABEI ΓNΩΣH TΩN ΣOBAPΩN KATHΓOPIΩN ΠOY AΠOΔIΔONTAI AΠO THN APXH KATAΠOΛEMHΣHΣ THΣ NOMIMOΠOIHΣHΣ EΣOΔΩN AΠO EΓKΛHMATIKEΣ ΔPAΣTHPIOTHTEΣ, TOΣO ΣE EMENA, KΩNΣTANTINO ΠOΛYXPONOΠOYΛO, OΣO KAI ΣTH MHTEPA MOY ΠANAΓOYΛA ΠOΛYXPONOΠOYΛOY AΛΛA KAI ΣTON ΓAMΠPO MOY ΠAYΛO TZITZH, ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI AΠANTEΣ EIMAΣTE ΣE ΘEΣH NA EΞHΓHΣOYME TH ΘEΣH MAΣ KAI TH ΔPAΣH MAΣ ENΩΠION TΩN APMOΔIΩN APXΩN.

KATANOΩ OTI OΛOI ΣAΣ EXETE EYΛOΓEΣ AΠOPIEΣ KAI ΘA ΘEΛATE ΛEΠTOMEPEIΣ AΠANTHΣEIΣ AΛΛA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH ΘEΩPΩ OTI ΠPOTEPAIOTHTA EXEI H ΔIKAIOΣYNH. TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA, OTAN KAI ΘA KΛHΘOYME NA AΠANTHΣOYME ENΩΠION THΣ, NA EIΣTE ΣIΓOYPOI OTI ΘA ΔIAΛEYKANΘOYN TA ΠANTA.

ΠAPAΛΛHΛA ΘEΛΩ NA ΔHΛΩΣΩ OTI ΠPOKEIMENOY NA ΔIEYKOΛYNΩ TO EPΓO THΣ KOINΩNIKHΣ KOYZINAΣ O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ, ΘEΩPΩ AYTONOHTO NA AΠEXΩ TO EΠOMENO ΔIAΣTHMA AΠO THN ΔIAXEIPIΣH THΣ MEXPI NA ΛOΓOΔOTHΣΩ ΣTHN ΔIKAIOΣYNH. TO MEΓAΛYTEPO ΠΛHΓMA ΠOY MΠOPEI NA ΔEXΘEI H KOINΩNIKH KOYZINA EINAI NA XAΣOYN THN EMΠIΣTOΣYNH TOYΣ ΣTON ΣKOΠO THΣ OΛOI OΣOI TH ΣTHPIZOYN KAΘHMEPINA KAI KYPIΩΣ OI EΘEΛONTEΣ THΣ.

OΣOI ΣTHPIZETE THN KOINΩNIKH KOYZINA O AΛΛOΣ ANΘPΩΠOΣ OΛA AYTA TA XPONIA, ΓNΩPIZETE TOΣO TH ΔPAΣH MAΣ OΣO KAI TON TPOΠO ΠOY TEΛEITAI AYTH KAΘHMEPINA. ΔEN YΠAPXEI TIΠOTA TO EΠIΛHΨIMO ΠOY NA MHN MΠOPEI NA EΞHΓHΘEI. EK MEPOYΣ OΛΩN MAΣ, ΘEΛΩ NA ΣAΣ ZHTHΣΩ ΣYΓΓNΩMH AN ΣAΣ ΠPOKAΛEΣAME ANAΣTATΩΣH, IΣΩΣ AΠOΓOHTEYΣH H AKOMA KAI ΘYMO KAI ΘEΛΩ NA ΣAΣ YΠENΘYMIΣΩ OTI TO MEΓAΛYTEPO ΔIAKYBEYMA TH ΔEΔOMENH ΣTIΓMH EINAI H AΛΛHΛEΓΓYH KAI H ΠIΣTH ΣTON ΣYNANΘPΩΠO».

Η φωτογραφία – ντοκουμέντο με τα «φρουτάκια»

Φωτογραφία που έχει ληφθεί από πρακτορείο κοντά στον «Άλλον Άνθρωπο» στον Κεραμεικό, πριν από μικρό χρονικό διάστημα και απεικονίζει τον επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κώστα Πολυχρονόπουλο, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Στη φωτογραφία ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, εμφανίζεται να έχει μπροστά του τσιγάρα, φραπέ και νερό κάτι που δείχνει, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «το Βήμα» και «τα Νέα» Βασίλη Λαμπρόπουλου, μακρά παραμονή στο κατάστημα.

Τα τυχερά παιχνίδια βέβαια είναι καθόλα νόμιμα. Αυτό για το οποίο ελέγχεται ο κ. Πολυχρονόπουλος είναι το ποια λεφτά είναι αυτά που έπαιζε ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας.

Το MEGA συγκέντρωσε μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν τον Κώστα Πολυχρονόπουλο. Ανέφεραν ότι ο κ. Πολυχρονόπουλος, έπαιζε συχνά σε πρακτορεία, συγκεκριμένα σε ένα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου που ανήκε στο παρελθόν σε γνωστό άνθρωπο της τηλεόρασης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσφάτως είχε μετακινηθεί και έπαιζε φρουτάκια σε ένα άλλο κατάστημα στο Αιγάλεω. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Κώστας Πολυχρονόπουλος, έπαιζε μεγάλα χρηματικά ποσά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο οποίος επικαλείται την έρευνα της Αρχής, φαίνεται ότι τα ποσά ίσως να είναι περισσότερα από 600.000, υπολογίζουν ότι μπορεί να είναι πάνω από 1 εκατ. Ευρώ. Πιθανολογούν ότι τα ποσά αν διευρυνθεί η έρευνα θα είναι ακόμα μεγαλύτερα.

«Ήταν καλός παίκτης» λέει ιδιοκτήτης πρακτορείου

«Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε», αλλά και «ήταν καλός παίκτης» ανέφερε ιδιοκτήτης πρακτορείου για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», ο οποίος ελέγχεται για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μιλώντας στον Alpha, ιδιοκτήτης πρακτορείου στο οποίο φαίνεται να έπαιζε ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, σημείωσε: «Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε. Δεν ήταν ότι του έδινα εγώ κάποια χρήματα. Έπαιζε κάποια παιχνίδια και πλήρωνε με την κάρτα του. Δεν του έχω κάνει κάποια εξυπηρέτηση.

Δεν μπορώ να θυμηθώ, αν εξυπηρετήθηκε έτσι. Πάντα όταν βγάζει κάποιος κάποια χρήματα παραπάνω, μπορεί να γίνει έτσι. Ήταν πελάτης μας. Έπαιζε κάποια ποσά. Ήταν ένας καλός παίκτης».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσίασε το «Πρώτο Θέμα», το μεγαλύτερο μέρος των ποσών για τα οποία ελέγχεται, αποκομίστηκε παρανόμως. Σύμφωνα με την έρευνα και απ’ ό,τι φαίνεται, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος άνθρωπος» κατηύθυνε μέρος των χρημάτων από τις δωρεές σε λογαριασμούς που τηρούνται σε εταιρίες παροχής τυχερών παιχνιδιών. Γι’ αυτό τον λόγο ελέγχεται για τα αδικήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης ή έντασης σε αυτή, καθώς και της απάτης μαζί με τη μητέρα και τον γαμπρό του. Το εγκληματικό προϊόν που φέρεται να προέκυψε από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 600.000 ευρώ, όπως αναφέρεται στη διάταξη της Αρχής.