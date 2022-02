Στις αιχμές που άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ, κατά την παρουσία του σε συζήτηση με θέμα «Stemming the Illiberal Tide: The Global Challenge of Eroding Democracy», στο πλαίσιο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, απάντησε ο Αλέξης Τρίπρας.

«Διώξεις δικαστών-δημοσιογράφων, απευθείας αναθέσεις, έλεγχος ΜΜΕ.

Στην ΕΕ τα βλέπουν όλα.

Η αναφορά Μητσοτάκη σε Διεθνές Φόρουμ -τη μέρα που ο Κύρτσος τον συνέκρινε με Όρμπαν- ότι νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι κίνδυνος για δημοκρατία, δείχνει πανικό.

Επιστροφή της δημοκρατίας θα είναι», έγραψε στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.