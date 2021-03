Η υγειονομική κρίση ταλανίζει τη χώρα μας ( και την παγκόσμια κοινότητα) ένα και πλέον χρόνο, προκαλώντας σημαντικές οικονομικές και πολιτικές όμως επιπτώσεις. Η κυβέρνηση κρίνει ότι οι όποιες πολιτικές αρρυθμίες θα διορθωθούν και η απώλεια του πολιτικού της κεφαλαίου θα περιχαρακωθεί, εάν καταφέρει να κερδίσει το απαιτητικό στοίχημα του τουρισμού – μετριάζοντας τις οικονομικές ζημίες – δεδομένου ότι η επανεκκίνηση της τουριστικής βιομηχανίας, απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και υγειονομική θωράκιση.

της Γεωργίας Αθ. Σκιτζή

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει το δρόμο για μια πιο ασφαλή μετάβαση στην μετά- covid εποχή, παρέχοντας επιπλέον στήριξη σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας στα 11,6 δισ. τα σχετικά κονδύλια για το 2021. Επιχειρεί δηλαδή, να ανακόψει το κύμα των λουκέτων που έρχεται και να συγκρατήσει την ανεργία, στηρίζοντας – κατά το δυνατόν – τον κόσμο της παραγωγής.

Άλλωστε, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας ήταν σαφής, λέγοντας ότι «κανένα υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ζημιές από τις συνέπειες της πανδημίας, γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων». Αν συνυπολογίσουμε, ότι μόνο η παράταση των περιοριστικών μέτρων για μια εβδομάδα έχει κόστος 725 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 325 αφορούν το λιανεμπόριο, καθίσταται εύκολα σαφές, ότι τα δύσκολα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι μπροστά.

Στο «φουλ» οι μηχανές για το λιανεμπόριο

Την επανεκκίνηση του λιανεμπορίου θέτει ως άμεση προτεραιότητα η κυβέρνηση (22-29 Μαρτίου), με την προσδοκία μάλιστα να μην υπάρξει και πάλι πισωγύρισμα. Είναι αναγκαίο, να πέσει άμεσα χρήμα στην αγορά και εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει σε αυτό, μέρος των 10 δισ. καταθέσεων που έχουν συσσωρευτεί τους μήνες της πανδημίας από τα νοικοκυριά και των 10 δισ. καταθέσεων από τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός προβλέπει πλήρες άνοιγμα και όχι με τη μέθοδο του click away, μέσω του νέου κωδικού μετακίνησης στο 13032, με χρονικό περιορισμό. Παράλληλα, στα τέλη Απριλίου τοποθετείται αρχικά, η μερική επαναφορά της εστίασης, μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με αυστηρά μέτρα προστασίας.

Το σχέδιο για ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού

Έχοντας ως ημερομηνία – ορόσημο την 14η Μαΐου για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, το υπουργείο Τουρισμού προγραμματίζει για τον Απρίλιο μία πιλοτική- δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχει σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλα κράτη αναχώρησης, όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, όπως π.χ. το Ισραήλ. Ο σχεδιασμός προβλέπει, την είσοδο στην χώρα μας σε ταξιδιώτες, οι οποίοι είτε θα έχουν εμβολιαστεί είτε θα διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης είτε θα έχουν βρεθεί αρνητικοί στον COVID-19 σε πρόσφατο τεστ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsbeast.gr τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα τα εξής βήματα:

· Εμβολιασμός των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο και των κατοίκων των νησιών (800.000 άτομα), αμέσως μετά τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

· Διενέργεια τεστ σε εβδομαδιαία βάση σε εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου που δεν έχουν εμβολιαστεί, προκειμένου να καλυφθεί με ασφάλεια το διάστημα μέχρι τον πλήρη εμβολιασμό.

· Θωράκιση όλων των συνοριακών σταθμών (χερσαία σύνορα, αεροδρόμια, λιμάνια) και ενίσχυσή τους με extra προσωπικό και κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια διαγνωστικών τεστ.

· Ενεργοποίηση και βελτίωση του συστήματος διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ και ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε νησιά και άλλες περιφερειακές τουριστικές περιοχές.

· Θέσπιση σταθερών κανόνων εισόδου στην Ελλάδα με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών ή τεστ αντιγόνου.

Επισημαίνεται ότι, ήδη γραφεία tour operators αποστέλλουν στο υπουργείο Υγείας έγγραφα, προκειμένου να ενημερωθούν για τους υγειονομικούς κανόνες που θα ισχύουν στη χώρα μας κατά την τουριστική περίοδο, καθώς ήδη εκδηλώνεται ενδιαφέρον για κρατήσεις. Η καμπάνια – προωθητική εκστρατεία για τον Ελληνικό Τουρισμό ήδη έχει ξεκινήσει να «τρέχει» και το κεντρικό σύνθημα είναι: «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»).