Η καθιστική διαμαρτυρία Βαρουφάκη και βουλευτών του ΜέΡΑ25 με τους αστυνομικούς πάνω από τα κεφάλια τους

Ο Γιάννης Βαρουφάκης μαζί με 6 βουλευτές του ΜέΡΑ25 εμφανίστηκαν το πρωί της Τρίτης στο Πολυτεχνείο για τη σημερινή επέτειο των 47 χρόνων από την εξέγερση. Στη συνέχεια, και παρά την απαγόρευση, και οι 7 ξεκίνησαν πορεία για την αμερικανική πρεσβεία.

Στο δρόμο όμως συνάντησαν το μπλόκο των αστυνομικών. Μάλιστα, σε εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media στελεχών του κόμματος, φαίνονται οι 7 του ΜέΡΑ25 να κάνουν καθιστική πορεία και οι αστυνομικοί να βρίσκονται παρατεταγμένοι πάνω από τα κεφάλια τους.

«Το ΜέΡΑ25 τίμησε τα μέτρα προφύλαξης, πείθοντας τα μέλη του να ΜΗΝ κατέβουν στην πορεία, αλλά να εκπροσωπηθουν από 7 βουλευτές. Ο κ. Χρυσοχοΐδης στοίβαξε τα παιδιά της ΕΛΑΣ για να παραβούν το Σύνταγμα εμποδίζοντας μας!», έγραψε ο Γιάννης Βαρουφάκης στον λογαριασμό του στο Twitter.

Judge for yourself.

Who's not respecting the social distancing rules? Our @mera25_gr MPs sat apart from each other, or the police force stacked behind them?

Outright hypocrisy from the Mitsotakis right-wing authoritarian government.

We will not be silenced. Ever. https://t.co/eQgNK6i04e

— DiEM25 (@DiEM_25) November 17, 2020