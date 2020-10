CNNTurk: Οι τέσσερις λόγοι που η Τουρκία έβγαλε ξανά το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

To CNNTurk παρουσίασε τους τέσσερις λόγους για το οποίο το Oruc Reis επέστρεψε στην Ανατολική Μεσόγειο για να προχωρήσει σε έρευνες νοτίως του Καστελόριζου.

Το τουρκικό Μέσο επικαλείται διπλωματικές πηγές οι οποίες αναφέρουν αρχικά πως η επιστροφή του σεισμογραφικού πλοίου στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη κι΄ αυτό διότι είχε τονιστεί πως μόλις τελείωνε η συντήρηση του σκάφους, τότε αυτό θα επέστρεφε στις έρευνες.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η Ελλάδα δεν αξιοποίησε σωστά αυτή την περίοδο.

Ο δεύτερος λόγος είναι πως η Ελλάδα - σύμφωνα πάντα με τους Τούρκους- δεν εγκατέλειψε τις «μαξιμαλιστικές της αξιώσεις». Το τουρκικό Μέσο αναφέρει πως η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα ότι την ώρα που η ΕΕ και οι ΗΠΑ δήλωναν την απόρριψη του χάρτη της Σεβίλλης, εκείνη δεν πήρε επίσημη θέση.

Στη συνέχεια ο τρίτος λόγος σύμφωνα με το CNNTurk είναι πως η Σύνοδος της ΕΕ για την Τουρκία ήταν «μία απογοήτευση», ενώ καταλήγει πως ακόμη ένας λόγος είναι ότι η Άγκυρα δεν βρήκε πλήρη ανταπόκριση για ειλικρινή διάλογο.

Αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεμντ για τις τουρκικές προκλήσεις με τη νέα Navtex για το Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, με τις ΗΠΑ να καλούν την Άγκυρα να δώσει τέλος στις προκλήσεις και να ξεκινήσει τον διάλογο.

Όπως σημειώνεται στη δήλωση της εκπρόσωπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μόργκαν Ορτέιγκους, η Τουρκία ανεβάζει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και καθιστά εσκεμμένα πιο δύσκολη την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών.

Η δήλωση της εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση που εξέδωσε η Τουρκία στις 11 Οκτωβρίου σχετικά με την ανανέωση της τουρκικής ερευνητικής δραστηριότητα σε περιοχές όπου η Ελλάδα διεκδικεί δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και περιπλέκει εσκεμμένα την επανάληψη κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Προτρέπουμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την υπολογιζόμενη πρόκληση και να ξεκινήσει αμέσως διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα. Οι μονομερείς δράσεις δεν μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και δεν θα παράγουν λύσεις που θα έχουν διάρκεια».

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020