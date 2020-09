Στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο

Στην Ελλάδα έφτασε απόψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο.

«Η ανανέωση της κοινής δέσμευσης των ΗΠΑ και της Ελλάδας για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη, η οποία θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr στις 10 το πρωί σήμερα ο κ. Πομπέο θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, στο Διοικητήριο, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Θόδωρου Καράογλου και του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Οι συζητήσεις αναμένεται να επικεντρωθούν σε ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος με έμφαση στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ, στην αμυντική και ενεργειακή συνεργασία και βέβαια στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη συνέχεια πάντα σύμφωνα με το grtimes ο Αμερικανός ΥπΕξ θα επισκεφτεί τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, όπου θα συνυπογράψει σύμφωνο διμερούς συνεργασίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. Παράλληλα, αναμένεται να έχει επαφές με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα των υποδομών και της ενέργειας.

Η τρίτη και τελευταία επίσκεψη στο πρόγραμμα του κ. Πομπέο είναι στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αργά το μεσημέρι. Εκεί θα συναντηθεί με τη διοίκηση του ιδρύματος του Μουσείου Ολοκαυτώματος, για το οποίο η αμερικανική διπλωματία έχει εκφράσει ενδιαφέρον και κατά το παρελθόν. Στη συνάντηση, που γίνει με περιορισμένο αριθμό ατόμων, αναμένεται να παραστούν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας και μέλη της εβραϊκής κοινότητας της πόλης.

Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας για να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του πρωθυπουργού στα Χανιά, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του κ. Πομπέο το βράδυ υπογραμμίζοντας τη στενή προσωπική τους σχέση.

Ο πρωθυπουργός διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον κ. Πομπέο από πέρυσι τον Οκτώβριο, όταν είχε επισκεφθεί την Αθήνα και είχαν περάσει αρκετές ώρες μαζί πέραν του επίσημου προγράμματος. Έκτοτε μιλούν τακτικά και είχε συνομιλήσει μαζί του και κατά τις πρώτες μέρες της κρίση με το Oruc Reis, όταν είχε «κλειδώσει» εκτάκτως το ραντεβού του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια στη Βιέννη.

Την Τρίτη θα επισκεφθούν τη Σούδα. Στις συνομιλίες των αντιπροσωπειών που θα ακολουθήσουν, θα λάβουν επίσης μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Α/ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών καθώς αναχωρούσε για τη Θεσσαλονίκη μοιράστηκε φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Πρώτος σταθμός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα» και υπογράμμισε ότι σκοπός της επίσκεψης του είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 27, 2020