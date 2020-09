Νέα προκλητική Navtex από την Τουρκία για άσκηση στη Μεσόγειο με πραγματικά πυρά

Συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση η Τουρκία καθώς πριν από λίγα λεπτά εξέδωσε νέα Navtex με την οποία δεσμεύει περιοχή της ανατολικής Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Η εν λόγω κίνηση δεν προκαλεί έκπληξη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τις αρμόδιες διπλωματικές υπηρεσίες καθώς ανέμεναν μία τέτοια κίνηση εδώ και ημέρες αφού σήμερα έληγε η προηγούμενη Navtex που είχε εκδώσει η γειτονική χώρα.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

SADRAZAMKÖY AREA :

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.