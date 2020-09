Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Τσαβούσογλου: Να αποσύρει η Τουρκία το Oruc Reis για να γίνει διάλογος

Στις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου πως η Ελλάδα είχε συμφωνήσει σε διάλογο μέσω ΝΑΤΟ και έκανε πίσω, απαντά η Αθήνα, θέτοντας τα όρια και όρους για την έναρξη ουσιαστικών συνομιλιών.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ειδικότερα: O Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, στην αγωνία του να μετακινήσει το επίκεντρο της συζήτησης από την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, βάφτισε ως «συνομιλίες» μια πρόταση του ΝΑΤΟ σε τεχνικό επίπεδο για τη μείωση της έντασης που προκαλεί η ίδια η Τουρκία στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ευχής έργο θα ήταν να επεδείκνυε τον ίδιο ενθουσιασμό και για το πολιτικό διακύβευμα που είναι η ανάγκη τερματισμού των τουρκικών προκλητικών ενεργειών και η απόσυρση του Oruc Reis και των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Η Ελλάδα είναι πάντοτε ανοιχτή σε διάλογο με την Τουρκία με όρους αναφοράς το Διεθνές Δίκαιο ( και όχι την απόπειρα επιβολής τετελεσμένων). Είναι κρίμα που η Τουρκία αρνείται πεισματικά να το κατανοήσει.

Νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να αρχίσει τεχνικός διάλογος με την Τουρκία και στη συνέχεια έκανε πίσω.

Με αφορμή την αντίδραση της Αθήνας στις δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπερκ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε: «Δεν λέει ψέματα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, αλλά η Ελλάδα».

«Για άλλη μια φορά έδειξε ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να ξεκινήσει τεχνικός διάλογος με διαμεσολαβητή το ΝΑΤΟ και στη συνέχει έκανε πίσω.

«Εάν η Ελλάδα περιμένει να παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και να δεχτούμε τους όρους της, θα απογοητευτεί» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας ότι «μόνο στόχος μας είναι υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην περιοχή».

LIVE — Foreign Minister Çavuşoğlu: Greece first agreed to the talks with Turkey over East Med, then backed out pic.twitter.com/U1jLq9rtAj

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 4, 2020