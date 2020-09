Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα λέει ψέματα κι όχι ο Στόλτενμπερκ

Νέα επίθεση εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να αρχίσει τεχνικός διάλογος με την Τουρκία και στη συνέχεια έκανε πίσω.

Με αφορμή την αντίδραση της Αθήνας στις δηλώσεις του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπερκ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε: «Δεν λέει ψέματα ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, αλλά η Ελλάδα».

«Για άλλη μια φορά έδειξε ότι δεν επιθυμεί τον διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Αθήνα αρχικά συμφώνησε να ξεκινήσει τεχνικός διάλογος με διαμεσολαβητή το ΝΑΤΟ και στη συνέχει έκανε πίσω.

«Εάν η Ελλάδα περιμένει να παραιτηθούμε των δικαιωμάτων μας στην Ανατολική Μεσόγειο και να δεχτούμε τους όρους της, θα απογοητευτεί» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, επαναλαμβάνοντας ότι «μόνο στόχος μας είναι υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας στην περιοχή».

LIVE — Foreign Minister Çavuşoğlu: Greece first agreed to the talks with Turkey over East Med, then backed out pic.twitter.com/U1jLq9rtAj

— DAILY SABAH (@DailySabah) September 4, 2020