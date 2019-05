Το ελληνικό ΥΠΕΞ συγχαίρει την Ιαπωνία για τον νέο της αυτοκράτορα

Την Ιαπωνία και τον λαό της συγχαίρει με ένα tweet στο λογαριασμό του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την ανάρρηση του πρίγκιπα διαδόχου Ναρουχίτο στο Θρόνο των Χρυσανθέμων. Παράλληλα το ΥΠΕΞ καλωσορίζει τη νέα αυτοκρατορική εποχή Reiwa της «όμορφης αρμονίας».

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Ιαπωνία και το λαό της για την ανάρρηση του Ναρουχίτο στο Θρόνο των Χρυσανθέμων καλωσορίζοντας την εποχή Reiwa της "όμορφης αρμονίας"».

We extend our warmest congratulations to #Japan ???????? & its people on the accession of #Naruhito to the #ChrysanthemumThrone welcoming the #Reiwa era of "beautiful harmony" @MofaJapan_en pic.twitter.com/UwDd2Dgssd

