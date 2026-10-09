Διήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο πραγματοποιεί από σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και κομματικά στελέχη.

Κατά την παραμονή του στη Μεγίστη, ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί εκπαιδευτικές, στρατιωτικές και υγειονομικές δομές, ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ενημερωθεί για τα προβλήματα και τις ανάγκες των κατοίκων.

Στις 12:30 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επισκεφθεί το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο Μεγίστης, όπου θα συζητήσει ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τις συνθήκες εκπαίδευσης στο ακριτικό νησί.

Στις 13:30, θα μεταβεί στο στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, ενώ στις 14:15 είναι προγραμματισμένη η επίσκεψή του στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Καστελόριζου, όπου θα ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Το πρόγραμμα της περιοδείας του θα συνεχιστεί αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με συνάντηση στις 11 το πρωί με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νικόλαο Ασβέστη.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προβλέπεται, επίσης, συνάντηση με τους αντιδημάρχους του νησιού.