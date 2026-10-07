Την προτροπή «να μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω» απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, στην οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά οι νεοενταχθέντες βουλευτές, Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

«Όπως χτυπάμε τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να χτυπάμε και όποιον προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τον αγώνα που έκανε το ΠΑΣΟΚ να σταθεί η χώρα όρθια κάτω από τις δυσκολότερες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στα χρόνια της Μεταπολίτευσης», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.



Για τα προγραμματικά «όπλα» του ΠΑΣΟΚ στην πορεία προς τις εκλογές υπογράμμισε πως «έχουμε ομάδα, έχουμε σοβαρό πρόγραμμα, ακούμε την κοινωνία, δείχνουμε έναν άλλο δρόμο πολιτικής χωρίς εξαρτήσεις. Όποιος έχει εξαρτήσεις, δεν μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις».



«Μην επιτρέψουμε σε κανέναν να παραχαράσσει την Ιστορία. Διότι, παρακολουθώ στα πάνελ ότι κάποιοι προσπαθούν να πουν «εμείς βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια». Ποια χώρα; Αυτήν που πήρατε με 2% έλλειμμα. Δηλαδή, εσείς τη βγάλατε από το μνημόνιο, που εμείς μειώσαμε το 15% έλλειμμα στο 2% και εσείς το 2% το πήγατε 0% και με τέτοια περιπέτεια με τις τράπεζες» υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Έκανε μνεία στον Γιώργο Παπανδρέου που ήταν παρών στη συνεδρίαση θυμίζοντας , όπως είπε, «φάγαμε» όλο το κύμα του πρώτου μνημονίου. Δεν ήθελε τότε η τρόικα να πουληθούν όλα τα «κόκκινα» δάνεια σε funds; Ήθελαν μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ; Δεν ήθελε τότε η τρόικα να μην υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας και να διευκολύνουμε τους πλειστηριασμούς και να είναι ηλεκτρονικοί; Ήθελε μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ;»



«Έχουν χάσει την αίσθηση με την κοινωνική πραγματικότητα. Όλα μετατρέπονται σε μπίζνες, ακόμη και η αγωνία του κόσμου για ένα χαμηλό ενοίκιο, για τη φιλοσοφία της κυβέρνησης και την πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



Υποστήριξε ότι η λύση που προτάθηκε είναι η μπίζνα με τους μεγαλοεργολάβους. «Είναι το ίδιο με την παιδεία. Η φιλοσοφία της κυβέρνησης ήταν: «Το παιδί σου δεν πέρασε, δεν έχω καλό δημόσιο πανεπιστήμιο, εκμεταλλεύομαι την αγωνία σου και, αντί να σου κάνω ένα καλό μη κρατικό-μη κερδοσκοπικό, σου κάνω μία μπίζνα με κάποιους από μία άλλη χώρα για να μετατρέψουν ένα κολλέγιο σε πανεπιστήμιο», πρόσθεσε.



Όσο αφορά την προστασία πρώτης κατοικίας την οποία προσδιόρισε ως κορωνίδα της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία πως την κατάργησαν και άφησε αιχμές για τη κυβέρνηση πως διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για το ισπανικό μοντέλο.



«Δεν το δέχθηκε η κυβέρνηση Ραχόι και με νόμο Πέδρο Σάντσεθ πριν από τέσσερα χρόνια», παρατήρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.



«Εμείς είμαστε το παράδειγμα και η δεξιά είναι το αντιπαράδειγμα. Και εκεί και εδώ. Και το ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι η στεγαστική κρίση στην Ισπανία είναι τωρινό φαινόμενο, είναι ουσιαστικά fake news», συμπλήρωσε.



Για την τροπολογία που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ για τον Ειδικό Λογαριασμό για τα νησιά ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι πρόκειται για ρύθμιση που κατοχυρώνει τα νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων σε χαμηλότερο ΦΠΑ και δημιουργεί ένα πρόγραμμα-γέφυρα για τα νησιά άνω των 3.100 και ως 130.000 κατοίκων, με τη δημιουργία μηχανισμού αντισταθμιστικής απόδοσης εσόδων ΦΠΑ.



Σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τους αλιείς ανέφερε πως πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευελιξίες που δίνει η ΕΕ καθώς υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς μέσω ενός προγράμματος που λέγεται METSAF, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει κάλυψη από το κράτος-μέλος έως 70% της παραπάνω επιβάρυνσης από την αύξηση της τιμής των καυσίμων.



«Εμείς, λοιπόν, προτείνουμε να υπάρχει επιδότηση 0,50 ευρώ ανά λίτρο, ώστε οι αλιείς να μπορέσουν να αντέξουν αυτούς τους μήνες της κλιμάκωσης της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης της τιμής των καυσίμων», είπε.



Όσον αφορά στις 120 δόσεις υπογράμμισε ότι με τη πρότασή του το ΠΑΣΟΚ πίεσε τη Νέα Δημοκρατία κι έφερε μία ρύθμιση.



«Εμείς, βέβαια, θα επιμείνουμε στο δικό μας πλαίσιο, που τους αφορά όλους. Και αυτούς που ήταν σε 24 και 48 δόσεις, και όχι μόνο όσους είχαν υπαχθεί σε 72 δόσεις. Δεν έχει καμία λογική να τους αποκλείσεις», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.