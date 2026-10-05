Η δημοσκοπική εικόνα στην Α’ Πειραιά

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Ο πυρσός της Νέας Δημοκρατίας γιορτάζει

Καλημέρα σας. Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της, σήμερα το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Η εκδήλωση έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως κινητοποίηση της γαλάζιας βάσης παρά ως μια ετήσια γιορτινή εκδήλωση. Ψηφιακή διαδρομή στην ιστορία της παράταξης, ιστορικό υλικό, διαδραστικά παιχνίδια και, βεβαίως, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πλέον στο πόσο κόσμο θα συγκεντρώσει η Πειραιώς και κυρίως στα μηνύματα του πρωθυπουργού, σε μια περίοδο που η συσπείρωση της ΝΔ αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Κινητοποίηση για να σταλούν μηνύματα

Γι’ αυτό, μαθαίνω πως υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τον κομματικό μηχανισμό για τα σημερινά γενέθλια στο Γκάζι. Και όπως έμαθα τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά με την επιδίωξη στην έλευση παλαιών στελεχών να προστεθούν και πρόσωπα από τη νέα γενιά. Μιλούσα με βουλευτές και μου έλεγαν ότι θα έχει ενδιαφέρον το κλίμα που θα διαμορφωθεί σήμερα στην εκδήλωση και αυτό γιατί τα τελευταία 24ωρα επιχειρεί να «χτυπήσει» ο Σαμαράς με βιντεάκια στο μαλακό υπογάστριο της παράταξης «πρέπει να μπει ανάχωμα σε αυτούς που φεύγουν από τα δεξιά» με έλεγε κομματικό στέλεχος, «είναι απαραίτητο να αγκαλιαστεί περισσότερο ο κόσμος της παράταξης». Και δεδομένου ότι η σημερινή γιορτή είναι η τελευταία επετειακή πριν από τις εκλογές τα μηνύματα που θα εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν δυναμική, ενωτικού χαρακτήρα, με «καρφιά» σε όσους γύρισαν ή γυρνούν την πλάτη στα δύσκολα.

Γενέθλια χωρίς Καραμανλή

Τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας θα γιορταστούν, αλλά από τη γιορτή θα λείπει για ακόμη μία φορά ο Κώστας Καραμανλής. Η απουσία του, ασφαλώς, δεν περνά απαρατήρητη, ιδίως σε μια περίοδο κατά την οποία η γαλάζια παράταξη αναζητά ισορροπίες και προσπαθεί να διαχειριστεί τις φυγόκεντρες δυνάμεις στα δεξιά της. Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, δεν θα μείνει χωρίς πρόγραμμα. Την ίδια ημέρα θα βρίσκεται στην Πλάκα, όπου θα μιλήσει στο Ελληνοκινεζικό Φόρουμ Νεολαίας και Εκπαιδευτικής Συνεργασίας.

Στην Πιερία για να ακούσει και τους δεξιούς

Η διήμερη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πιερία και τη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Σάββατο, είχε ασφαλώς αναπτυξιακό περιεχόμενο, αλλά στο γαλάζιο παρασκήνιο κανείς δεν κρύβει και τον πολιτικό της στόχο. Η Βόρεια Ελλάδα παραμένει περιοχή όπου η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση από τα δεξιά και το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να ξαναπιάσει το νήμα με ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί. Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι «καμία περιοχή δεν είναι ξεχασμένη». Το ερώτημα είναι αν το μήνυμα θα φτάσει και σε εκείνους που έχουν ήδη αρχίσει να κοιτούν προς άλλες κάλπες. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν και άλλες κινήσεις το επόμενο διάστημα.

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με γεμάτη ατζέντα

Την Αθήνα επισκέπτεται αύριο ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ. Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να ανοίξει όλο το εύρος της ελληνοαμερικανικής ατζέντας. Άμυνα και ασφάλεια, ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος, οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, αλλά και οι περιφερειακές εξελίξεις. Ο Ρούμπιο θα έχει επαφές με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο παρασκήνιο, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το timing της επίσκεψης, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένης συζήτησης για την ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην περιοχή.

Οι 680 σελίδες της Ντόρας

Με ενδιαφέρον αναμένεται το βιβλίο της Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο από τις εκδόσεις Πατάκη. Οι 680 σελίδες της αυτοβιογραφίας είναι από μόνες τους ένας αριθμός που προκαλεί συζήτηση, πολύ περισσότερο όταν η συγγραφέας έχει βρεθεί στο κέντρο σχεδόν όλων των μεγάλων πολιτικών εξελίξεων της τελευταίας τεσσαρακονταετίας. Στο γαλάζιο παρασκήνιο, πάντως, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο όσα θα γράφει. Αφορά κυρίως όσα θα επιλέξει να γράψει για πρόσωπα, συγκρούσεις, αποφάσεις και οικογενειακές πολιτικές διαδρομές.

Τα δύο χτυπήματα του Σαμαρά μέσα σε 48 ώρες

Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει να παίζει φουλ επίθεση. Και τις τελευταίες ημέρες ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους. Μετά τη σκληρή επίθεση του Σαββάτου ήρθε και νέο μήνυμα, αυτή τη φορά πρωί Κυριακής με βίντεο. Δύο παρεμβάσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν θεωρούνται τυχαίες. Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο με την κυβέρνηση και ταυτόχρονα να υπενθυμίσει στο δεξιό ακροατήριο ότι διαθέτει ακόμη πολιτική επιρροή.

Παρεμβάσεις με αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη τους

Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται ότι το κεφάλαιο Σαμαράς δεν κλείνει εύκολα. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει μεταφέρει τη σύγκρουση από τις παρασκηνιακές αιχμές σε μια ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση, με βασικά πεδία τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, τη λεγόμενη woke ατζέντα και τις επιλογές της κυβέρνησης. Το θέμα, για τον ίδιο τον ΣΑΜΑΡΆ, είναι ότι κάθε νέα ΤΟΥ παρέμβαση προκαλεί συζήτηση για λίγη ώρα. Μετά ξεχνιέται. Μέχρι να κάνει ξανά παρέμβαση. Για να ξεχαστεί. Και να έρθει η επόμενη. Για να ξεχαστεί κι αυτή. Κάτι σαν παρεμβάσεις με αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη τους.

Η Α’ Πειραιά το φαβορί για να κατέβει ο ναύαρχος

Όσοι διαβάζετε τακτικά τη στήλη, και είστε χιλιάδες όπως δείχνουν οι καθημερινές επιδόσεις, θα θυμάστε ότι ο ναύαρχος είχε βάλει πλώρη για τη Χαριλάου Τρικούπη, με την πυξίδα του να δείχνει τον Πειραιά. Σας το είχα πει εδώ και καιρό για την προδιαγεγραμμένη πορεία της πολιτικής του καριέρας. Σήμερα λοιπόν στις 12 το μεσημέρι, το φλερτ γίνεται και επίσημα γάμος: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα συναντήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και θα ενταχθεί με κάθε επισημότητα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κινήματος. Για το πού θα ρίξει το προεκλογικό του βάρος ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, γιατί σταθμίζει προσεκτικά τα δεδομένα. Αν και η Α’ Πειραιά να παραμένει το απόλυτο φαβορί, χωρίς ωστόσο να έχει κλειδώσει το τελικό «ναι».

Η δημοσκοπική εικόνα στην Α’ Πειραιά

Αφού είμαστε σε αυτά τα χωράφια, θα σας αποκαλύψω τώρα μία άκρως ενδιαφέρουσα δημοσκοπική ακτινογραφία για την Α’ Πειραιά έπεσε στα χέρια μου. Αν και το δείγμα δεν είναι θηριώδες, είναι απολύτως αξιόλογο και ενδεικτικό των τάσεων που διαμορφώνονται αθόρυβα στο μεγάλο λιμάνι. Κρατήστε μερικά διαμαντάκια που αποτυπώνουν ανάγλυφα το πολιτικό κλίμα. Το πρώτο και πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους παραμένουν στο σκοτάδι, καθώς είτε δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, είτε αρνούνται να δηλώσουν την πρόθεση ψήφου τους, με σχεδόν τους μισούς να εμφανίζονται έντονα προβληματισμένοι με την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Σχεδόν ένας στους δύο σε μία από τις μεγαλύτερες περιφέρειες δεν έχει αποφασίσει το τι θα ψηφίσει στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Από εκεί και πέρα στο πεδίο των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα στη δημοφιλία με 45,2%, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας με το αξιοσημείωτο αλλά ακίνδυνο 20,9%. Το πραγματικό ενδιαφέρον, όμως, κρύβεται στα ξεχωριστά ερωτήματα για δύο συγκεκριμένα πολιτικά ενδεχόμενα στα δεξιά της παράταξης. Μια υποτιθέμενη κίνηση για κόμμα του Αντώνη Σαμαρά συγκεντρώνει ένα διόλου ευκαταφρόνητο 8,8% (με 3,4% «σίγουρα» και 5,4% «μάλλον ναι»), ενώ ο σχηματισμός Συμμαχία Ελλήνων του καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη καταγράφει συνολικά 7,1%, μοιρασμένο σε 3,4% και 3,7% αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν μένουν απαρατήρητα αφού τα γνωρίζουν ήδη τα γραφεία των γαλάζιων βουλευτών της Α’ Πειραιά.

Η αλήθεια για τη Νίνα Κασιμάτη και το ΠΑΣΟΚ

Σήμερα ο Πειραιάς είχε αναμφίβολα την τιμητική του, οπότε πάμε και στο έτερο σίριαλ του λιμανιού και αφορά την ανεξάρτητη βουλευτή Νίνα Κασιμάτη και τη Χαριλάου Τρικούπη. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έγραφα ότι το deal θα έκλεινε το επόμενο διάστημα, ωστόσο το πλάνο πήρε μια μικρή, στρατηγική παράταση. Η ανεξάρτητη βουλευτής επέλεξε να μην πέσει επικοινωνιακά πάνω στον Ευάγγελο Αποστολάκη, αποφεύγοντας τον συνωστισμό των ανακοινώσεων. Για όσους μάλιστα σπεύδουν να ποντάρουν στις εσωκομματικές αντιδράσεις στελεχών που βάζουν μπλόκο στην επιστροφή της, σας έχω νέα. Οι γκρίνιες αυτές αποτελούν απλώς θόρυβο. Το πέρασμα της πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ έχει αποφασιστεί οριστικά και αμετάκλητα, οπότε η εμφάνισή της με το πράσινο έμβλημα είναι πλέον καθαρά θέμα χρόνου.

Πώς επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχελογιαννάκης

Έψαξα να μάθω για την επιστροφή του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω και που αλλού ήταν γιατί έχασα την μπάλα μαζί του, στην Χαριλάου Τρικούπη. Σας λέω λοιπόν ότι ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη γραπτή δήλωση συστράτευσης βασιζόμενος κυρίως σε τοπικές επαφές με στελέχη της Κρήτης που βρίσκονται κοντά στο περιβάλλον του προέδρου, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιήσει καμία ουσιαστική συζήτηση με την ηγεσία στην Αθήνα. Για να είμαι ακριβής ούτε καν συζήτηση και κρατήστε αυτό που σας λέω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το πράσινο φως για την ένταξή του, αλλά χωρίς να έχει υπάρξει όπως σας είπα επικοινωνία ανάμεσα στον γιατρό και την Χαριλάου Τρικούπη. Το βγάζω μια μακροσκελή ανακοίνωση υποστήριξης, με το είμαι στα ψηφοδέλτια απέχει παρασάγγας.

Βατοπαίδι με Εφραίμ και Δήμτσας

Η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα προ ημερών στο Άγιο Όρος είχε εξαρχής ιδιαίτερο συμβολισμό. Όχι μόνο επειδή ο πρώην πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αθωνική Πολιτεία, αλλά και επειδή συνοδευόταν από τον Δημήτριο Λινό, τον σύζυγο της Αθηνάς Λινού, ο οποίος μάλιστα είχε χειροτονηθεί πρόσφατα διάκονος και ιερέας. Η παρουσία του Λινού δεν πέρασε απαρατήρητη και προκάλεσε την αντίδραση του Παύλου Πολάκη. Ο Τσίπρας, πάντως, κράτησε χαμηλούς τόνους και ολοκλήρωσε την επίσκεψή του, με κορυφαίο σταθμό τη Μονή Βατοπαιδίου και τη συνάντηση με τον γέροντα Εφραίμ. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης ο πρώην πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον Κωστή Δήμτσα, πρόσωπο με γνώση της Αθωνικής Πολιτείας από τη θητεία του ως διοικητή του Αγίου Όρους – μια λεπτομέρεια που έχει τη δική της αξία. Γίνεται ήδη συζήτηση για το αν ο Τσίπρας επιδιώκει μια νέα σχέση με τον εκκλησιαστικό κόσμο, χωρίς βεβαίως να θέλει να δώσει πολιτικό χαρακτήρα στο προσκύνημά του.

Οι επισκέψεις δημοσιογράφων στην Αμαλίας

Την ίδια ώρα, απέναντι από τη γαλάζια κινητοποίηση, στην Αμαλίας φαίνεται πως ανεβάζει στροφές ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει περάσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη δεύτερη φάση της δραστηριότητάς του και αρχίζει πλέον να ανοίγει τον κύκλο των επαφών του με δημοσιογράφους, τους οποίους υποδέχεται σταδιακά στο γραφείο του. Η Αμαλίας, λοιπόν, αρχίζει να αποκτά κίνηση και το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι συναντήσεις αυτές δείχνουν ότι η νέα πολιτική περίοδος του Τσίπρα περνά πλέον και από πιο άμεση επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης.

Ζεσταίνει τις μηχανές ο Μπακογιάννης

Πάμε τώρα στον Κώστα Μπακογιάννη. Μπορεί να μην είπε ευθέως «κατεβαίνω ξανά», όμως η συνέντευξή του στο Documento δύσκολα αφήνει περιθώρια για διαφορετικές αναγνώσεις. Το είχε αποκαλύψει η στήλη εδώ και μήνες ενώ στα μέσα του καλοκαιρού ο πρώην δήμαρχος είχε μια αποκλειστική συζήτηση με τον Βίκτωρα Μοντζέλλι, στην εκπομπή Networking του Newsbeast, για την επόμενη μέρα στην Αθήνα. Ο Μπακογιάννης μίλησε ξανά για το σχέδιό του για την πρωτεύουσα, άσκησε κριτική στον Χάρη Δούκα και, κυρίως, έβαλε ξανά στο τραπέζι το πολιτικό του μέλλον. Η φράση ότι η Αθήνα «δεν είναι σκαλοπάτι για το επόμενο αξίωμα» έχει τη δική της σημασία.

Η Αθήνα ως βασικό πολιτικό πεδίο

Ένα ακόμη στοιχείο από όσα είπε ο Μπακογιάννης που συζητήθηκε αρκετά είναι ότι δεν περιορίστηκε στην κριτική της σημερινής δημοτικής αρχής. Μίλησε με τρόπο που δείχνει ότι εξακολουθεί να βλέπει την Αθήνα ως βασικό πολιτικό του πεδίο. Και αυτό, για όσους παρακολουθούν τα δημοτικά παρασκήνια, έχει ιδιαίτερη σημασία. Άλλωστε, η παράταξη Αθήνα Ψηλά εξακολουθεί να αποτελεί τον μηχανισμό μέσα από τον οποίο παρεμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απομένει να το κάνει απολύτως ξεκάθαρο.

Η θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας χτίζει δύναμη στα logistics

Η ΠΑΕΓΑΕ, εταιρεία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, ανεβάζει τον πήχη στις επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους. Πρόσφατα ανέθεσε στην ΕΚΤΕΡ την επέκταση των εγκαταστάσεών της στη Μαγούλα, με την κατασκευή πέντε νέων κτιρίων συνολικής επιφάνειας 159.000 τ.μ. Σας είχα ήδη ενημερώσει για τη συγκεκριμένη εξέλιξη από αυτή εδώ την στήλη. Το κόστος του κατασκευαστικού αντικειμένου ανέρχεται σε 155 εκατ. ευρώ. Το μέγεθος της επένδυσης ενισχύει το αποτύπωμα της ΠΑΕΓΑΕ σε έναν κλάδο όπου οι σύγχρονες αποθηκευτικές υποδομές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Με το νέο συγκρότημα στη Μαγούλα, η εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας σχεδιάζει να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις logistics στη χώρα, ενισχύοντας τη δυναμικότητά της στη δυτική Αττική.

Νέα αναβάθμιση στα σκαριά για την πλαζ του Αστέρα Βουλιαγμένης

Νέα κίνηση αναβάθμισης μαθαίνω ότι δρομολογείται για μία από τις πλέον προβεβλημένες παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Στο τραπέζι βρίσκεται μελέτη που αφορά την αναδιαμόρφωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της πλαζ του Αστέρα Βουλιαγμένης. Η παρέμβαση δεν περιορίζεται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της πλαζ. Ο σχεδιασμός επεκτείνεται στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του ναού του Απόλλωνα, ενώ προβλέπεται και αναδιαμόρφωση της εισόδου του συγκροτήματος. Η υπόθεση περνά πλέον από τη διαδικασία έγκρισης της σχετικής μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα νέο λίφτινγκ στην ιστορική πλαζ της Βουλιαγμένης. Πρόκειται ουσιαστικά για παρέμβαση που αγγίζει όχι μόνο το παραλιακό μέτωπο και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η πρόσβαση και ο περιβάλλων χώρος γύρω από ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά σημεία της συγκεκριμένης έκτασης.

Πώς έφτασε στον πλειστηριασμό η Digital Press Hellas

Ένα ακίνητο στο Κορωπί βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης της Digital Press Hellas, της εταιρείας που συνδέθηκε με την παραγωγή ψηφιακών δίσκων στην Ελλάδα. Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 4 Νοεμβρίου 2026, με επισπεύδοντα ιδιώτη. Αφορά έκταση 5.105,17 τ.μ., όπου υπάρχει κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.937,71 τ.μ. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 1.515.000 ευρώ. Η διαδρομή της εταιρείας ξεκίνησε το 1987, όταν δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή ψηφιακών δίσκων. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1997, δημιούργησε παραγωγική μονάδα στο ιδιόκτητο ακίνητο του Κορωπίου. Η μονάδα εντάχθηκε στη Cinerplex Α.Ε., η οποία την απορρόφησε το 2004, ενώ το 2008 αποσχίστηκε και η Digital Press Hellas επανήλθε ως αυτοτελής εταιρεία. Από το 2019, η δραστηριότητά της περιλάμβανε παραγωγή ψηφιακών δίσκων και υπηρεσίες οπτικοακουστικής παραγωγής. Από το 2020, σύμφωνα με τα εταιρικά στοιχεία, το αντικείμενό της περιορίστηκε κυρίως στην κτηματομεσιτική δραστηριότητα και τη διαχείριση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών.

Pyramis, η στροφή του Μπακατσέλου που άρχισε να αποδίδει

Σε φάση αναδιάταξης βρίσκεται η Pyramis της οικογένειας Μπακατσέλου, καθώς το 2025 τα πρώτα σαφή σημάδια βελτίωσης. Ο τζίρος παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός στα 56,47 εκατ. Ευρώ, όμως η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε στα 3,24 εκατ. και η εταιρεία επέστρεψε σε καθαρά κέρδη 581,7 χιλ. Ευρώ από ζημιές 606,5 χιλ. Ευρώ ένα χρόνο πριν. Το πιο ισχυρό χαρτί παραμένουν οι εξαγωγές, που αγγίζουν τα 34 εκατομμύρια και αντιστοιχούν σχεδόν στο 60% των πωλήσεων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιάρθρωση της παραγωγής. Η γραμμή γρανίτη στο Κιλκίς σταμάτησε και μεταφέρθηκε στη Λητή, ενώ για το 2026 προβλέπεται συγκέντρωση της παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών και νέα γραμμή απορροφητήρων. Η Pyramis επιχειρεί με κάθε τρόπο να βελτιώσει αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, γράφοντας κέρδη, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά χρόνο με το χρόνο τις εξαγωγές της.

Ανάπτυξη με υψηλές ταχύτητες για την Instacar

Με το πόδι στο γκάζι συνεχίζει η Instacar, όπου σας θυμίζω ότι μεταξύ των μετόχων είναι και η Αutohellas του ομίλου Βασιλάκη. Η εταιρεία κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια έχει μετατραπεί από startup της ευέλικτης μίσθωσης σε έναν από τους πλέον δραστήριους παίκτες της αυτοκίνησης. Το 2025 τζίρος έφτασε τα 33,4 εκατομμύρια ευρώ. Η τελική γραμμή παρέμεινε πάντως αρνητική, με ζημιές 857 χιλ. ευρώ Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στον ισολογισμό, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία έφτασαν τα 135,56 εκατ. και οι υποχρεώσεις τα 125,25 εκατ., αποτυπώνοντας το απαιτητικό μοντέλο του στόλου των αυτοκινήτων που διαχειρίζεται. Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνεχίζει να αντλεί νέα κεφάλαια και να χτίζει γύρω από leasing, συνδρομητική χρήση, μεταχειρισμένα και ηλεκτροκίνηση, ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών.

Τα πέντε προϊόντα που κυριαρχούν στα σούπερ μάρκετ

Τυρί, γάλα και καφές διαμορφώνουν την πρώτη τριάδα των προϊόντων με τις υψηλότερες πωλήσεις σε αξία στα ελληνικά σούπερ μάρκετ σύμφωνα με στοιχεία που έχω στα χέρια μου. Το 2025, το συσκευασμένο τυρί βρέθηκε στην κορυφή με πωλήσεις 624,9 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν το γάλα με 518,9 εκατ. ευρώ και ο καφές, σε όλες τις βασικές κατηγορίες του, με 464,4 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση της περσινής κατάταξης βρέθηκαν οι σοκολάτες, με 415 εκατ. ευρώ, και στην πέμπτη το γιαούρτι, με 408,5 εκατ. ευρώ. Η εικόνα της φετινής χρονιάς, έως τις 26 Ιουλίου, φέρνει μια αλλαγή στην τετράδα. Το γιαούρτι, με πωλήσεις 260,1 εκατ. ευρώ, έχει περάσει μπροστά από τις σοκολάτες, που βρίσκονται στα 247,5 εκατ. ευρώ. Στην κορυφή παραμένουν το τυρί, το γάλα και ο καφές, με 379,1 εκατ., 305,9 εκατ. και 282,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.