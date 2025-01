Το Netflix επιβεβαίωσε ότι το talent show Building the Band θα προβληθεί κανονικά το 2025, παρά τον ξαφνικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, ο οποίος συμμετείχε ως guest κριτής.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction εμφανίζεται στη σειρά μαζί με την Kelly Rowland και τη Nicole Scherzinger, σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό όπου οι διαγωνιζόμενοι σχηματίζουν συγκροτήματα χωρίς να βλέπουν ο ένας τον άλλον.

Με τη στήριξη της οικογένειας του Πέιν, το Netflix συνεχίζει την προβολή του show, το οποίο αποτελεί και μία από τις τελευταίες μεγάλες τηλεοπτικές εμφανίσεις του αγαπημένου καλλιτέχνη, αναφέρει το Deadline.

Ο Brandon Reigg, επικεφαλής του τομέα unscripted του Netflix, ανέφερε στην εκδήλωση Next on Netflix ότι η πλατφόρμα βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένεια του Λίαμ Πέιν, καθώς προχωρά στην προώθηση του «Building the Band», της τελευταίας μεγάλης τηλεοπτικής εμφάνισης του πρώην αστέρα των One Direction.

Το σόου, το οποίο παράγεται από την Remarkable Entertainment που υποστηρίζεται από την Banijay, είναι ένας διαγωνισμός ταλέντων τύπου Love is Blind, στον οποίο οι τραγουδιστές σχηματίζουν το δικό τους συγκρότημα χωρίς να μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον.

Η σειρά κορυφώθηκε με τρία live shows που γυρίστηκαν στα τέλη Αυγούστου μπροστά σε κοινό στα Aviva Studios στο Μάντσεστερ. Οι θαυμαστές του Πέιν συνέρρευσαν για να παρακολουθήσουν την ηχογράφηση, ενώ κάποιοι έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη συνάντηση με τον τραγουδιστή.

Το Netflix είχε ήδη εγκρίνει και ολοκληρώσει τη σειρά πριν από τον θάνατο του Πέιν, αλλά βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα δίλημμα σχετικά με το αν θα προχωρήσει στην κυκλοφορία της μετά τον ξαφνικό θάνατό του τον περασμένο Οκτώβριο. Παρά τις δυσκολίες, το «Building the Band» επιβεβαιώθηκε για το πρόγραμμα του Netflix το 2025.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέιν πέθανε αφού έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ενός ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες. Πέντε άτομα έχουν κατηγορηθεί σε σχέση με τον θάνατό του.