Η όγδοη ταινία του πολυβραβευμένου έλληνα δημιουργού Γιώργου Λάνθιμου, «Kinds of Kindness» θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 30 Αυγούστου στο Disney Plus, δύο μήνες μετά την προβολή της στους κινηματογράφους.

Σημειώνεται ότι το «Kinds of Kindness» είναι μια τρίπτυχη ιστορία που έγραψε ο Γιώργος Λάνθιμος με τον Ευθύμη Φιλίππου και ακολουθεί έναν άνδρα χωρίς επιλογές, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ζωής του, έναν αστυνομικό που ανησυχεί επειδή η γυναίκα του που είχε εξαφανιστεί στη θάλασσα, επέστρεψε και μοιάζει διαφορετικός άνθρωπος και μια γυναίκα που είναι αποφασισμένη να βρει έναν συγκεκριμένο άνθρωπο με μια ιδιαίτερη ικανότητα που προορίζεται να γίνει ένας θαυμαστός πνευματικός ηγέτης.

Πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Γουίλεμ Νταφόε, Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Τζο Άλγουιν, Τζέσι Πλέμονς, Χονγκ Τσάου και Χάντερ Σάφερ.

Το μοντάζ της ταινίας φέρει την υπογραφή του Γιώργου Μαυροψαρίδη σε παραγωγή, εκτός του Λάνθιμου, των Εντ Γκίνεϊ, Άντριου Λόου και Κάσια Μαλιπάν.

Επίσης το «Kinds of Kindness» θα είναι διαθέσιμο σε DVD και Blu-Ray στις 8 Οκτωβρίου. Τόσο η ψηφιακή έκδοση όσο και η έκδοση DVD/Blu-Ray θα περιλαμβάνουν δύο κομμένες σκηνές και ένα αφιέρωμα στα γυρίσματα της ταινίας, με τίτλο «It Takes All Kinds: The Vision of Kinds of Kindness».

