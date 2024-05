Το φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται –εκτάκτως- αυτή την Κυριακή στις 21:00 στον Alpha, με ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε όλες τις δεκαετίες από το ’50 μέχρι και σήμερα.

Τα 8 ανατρεπτικά ζευγάρια του J2US, θα δοκιμαστούν σε διαχρονικές επιτυχίες ενώ θα απολαύσουμε και τους τραγουδιστές του show σε μοναδικά medley, που θα μας ταξιδέψουν στο μουσικό παρελθόν.

Με ένα διασκεδαστικό video στα social media, οι διαγωνιζόμενοι του J2US δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές για την Κυριακή αντί για το Σάββατο:

Δείτε το trailer: