Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ που οι φίλοι της πορτοκαλί μπάλας απολαμβάνουν αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports με την κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα των Playmakers, ετοιμάζεται για το τζάμπολ στα Playoffs! Το Novasports θα είναι εκεί για να καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο την προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στην Μάκαμπι Τελ Αβιβ και του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για πρόκριση στο Final Four του Βερολίνου, καθώς και τα άλλα δύο ζευγάρια Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια και Μονακό – Φενέρμπαχτσε.

Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν έχοντας το πλεονέκτημα έδρας καθώς τερμάτισαν 2οι στη Regular Season θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβιβ με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στο κλειστό του ΟΑΚΑ (23/4, 20:30 & 25/4, 21:15). Οι «ερυθρόλευκοι» του Γιώργου Μπαρτζώκα με μειονέκτημα έδρας (τερμάτισαν 5οι στη Regular Season) καλούνται να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα, με τους δύο πρώτους αγώνες να γίνονται στη Βαρκελώνη (24/4, 22:00 & 26/4, 22:00).

Στα άλλα δύο ζευγάρια η Ρεάλ Μαδρίτης που ολοκλήρωσε 1η τη Regular Season θα αντιμετωπίσει τη Μπασκόνια (23/4, 22:00 & 25/4, 22:00) που προκρίθηκε από τη φάση Play-In Showdown ως 8η, ενώ η Μονακό θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (24/4, 20:00 & 26/4, 20:00) με τους Μονεγάσκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Οι 4 ομάδες που θα συμπληρώσουν 3 νίκες στη σειρά των αγώνων τους (best of five) θα δώσουν ραντεβού στη Uber Arena στο Βερολίνο εκεί όπου θα διεξαχθεί 24-26 Μάϊου το φετινό Final Four της διοργάνωσης.

To Νovasports και η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα με τους Playmakers θα καλύψει με τον αρτιότερο τρόπο και αυτή τη φάση της EuroLeague. Καλεσμένοι στις εκπομπές της Τρίτης 23 Απριλίου και της Τετάρτης 24 Απριλίου θα είναι οι coach Σωτήρης Μανωλόπουλος και Φώτης Κατσικάρης αντίστοιχα που θα αναλύσουν και θα σχολιάσουν τους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (23/4-3/5) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 23 Απριλίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

20:30 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα, σχόλιο της Δώρας Παντέλη και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

22:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης – Mπασκόνια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

22:30 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Τετάρτη 24 Απριλίου

20:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Μονακό – Φενέρμπαχτσε Novasports6 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

22:00 EuroLeague – Playoffs, 1ος αγώνας: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

24:00 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Πέμπτη 25 Απριλίου

20:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

21:15 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα, σχόλιο της Δώρας Παντέλη και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

22:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Ρεάλ Μαδρίτης- Mπασκόνια Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:15 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Παρασκευή 26 Απριλίου

20:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Μονακό-Φενέρμπαχτσε Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 Playmakers, A’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

22:00 EuroLeague – Playoffs, 2ος αγώνας: Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

24:00 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

M. Τρίτη 30 Απριλίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

20:00 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας, Μακάμπι-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Novasports4

21:30 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα Novasports Prime

23:30 Playmakers, Β’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου

20:45 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Φενερμπαχτσέ- Μονακό Novasports4

21:30 EuroLeague – Playoffs, 3ος αγώνας Μπασκόνια -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime

23:30 Playmakers στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports4, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

19:45 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα Novasports4

21:45 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Μακάμπι-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR Novasports Prime

23:45 Playmakers, Α’ μέρος στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς

M. Παρασκευή 3 Μαΐου

20:45 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Φενερμπαχτσέ – Μονακό Novasports4

21:30 EuroLeague – Playoffs, 4ος αγώνας (αν χρειαστεί) Μπασκόνια -Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime

23:30 Playmakers στο Novasports Prime, στο Web TV και στο κανάλι του Novasports στο Youtube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη, στην ανάλυση ο Βασίλης Φραγκιάς