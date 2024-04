Γυναίκες εμβληματικές, χαρισματικές, που ακτινοβολούν και πρωταγωνιστούν στη ζωή έρχονται και τον Απρίλιο στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε, «Ιστορίες Γυναικών»! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές είναι «Agatha Christie: 100 Years of Poirot and Miss Marple» (2/4), «Varda by Agnes» (9/4), «Julie Andrews Forever» (16/4), «Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word Is Power» (23/4), «Catherine Deneuve» (30/4).

Ξεκίνημα την Τρίτη 2 Απριλίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ «Agatha Christie: 100 Years of Poirot and Miss Marple». 100 χρόνια μετά τη δημοσίευση του πρώτου μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστι, το επετειακό αυτό ντοκιμαντέρ εξετάζει 10 από τα πιο εμβληματικά έργα της και αποκαλύπτει στοιχεία για τη ζωή της «βασίλισσας της αστυνομικής λογοτεχνίας».

Η συνέχεια είναι την Τρίτη 9 Απριλίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ «Varda by Agnes». Η Ανιές Βαρντά, φωτογράφος, installation artist και πρωτοπόρος της Nouvelle Vague, αποτελεί θεσμό για τον γαλλικό κινηματογράφο. Λίγο πριν τον θάνατο της, κάθισε στην καρέκλα του σκηνοθέτη και μίλησε για το ανορθόδοξο έργο της.

Το ντοκιμαντέρ «Julie Andrews Forever», την Τρίτη 16 Απριλίου (21:00) παρακολουθεί την εντυπωσιακή πορεία της βραβευμένης με Oscar, Julie Andrews και εισχωρεί πίσω από την μαγευτική εικόνα της, αποκαλύπτοντας μια πολυεπίπεδη καριέρα με πολλή δόξα αλλά και δύσκολες στιγμές.

«Margaret Atwood: A Word after a Word after a Word Is Power» είναι το ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 23 Απριλίου (21:00) και εξιστορεί τη ζωή και το έργο της Καναδής συγγραφέως και ποιήτριας Μάργκαρετ Ατγουντ, μέσα από τα λόγια της ίδιας αλλά και ανθρώπων απ’το κοντινό της περιβάλλον.

Την τελευταία Τρίτη του Απριλίου (30/4, 21:00) οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν το ντοκιμαντέρ για την πορεία της Catherine Deneuve, μούσας της Nouvelle Vagueκαι μιας από τις σπουδαιότερες Ευρωπαίες ηθοποιούς. Στο ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνεται η μεγάλη της πορεία, μέσα από συνεντεύξεις με διάσημους καλλιτέχνες και η πορεία της από το στάτους της «ψυχρής ξανθιάς ηθοποιού» σε μια πολύπλευρη και επιδραστική σταρ.

