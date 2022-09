Η United Media, η εταιρεία ΜΜΕ της United Group, κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova, όπως έχει γίνει γνωστό, έχει επιλεχθεί από τη Διεθνή Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για τα Διεθνή Βραβεία Emmy.

Η κριτική επιτροπή των ειδικών, πολυάριθμοι επαγγελματίες από τον κόσμο της τηλεόρασης, της παραγωγής, καθώς και πολυάριθμοι διάσημοι καλεσμένοι από τη δημιουργική βιομηχανία, θα φτάσουν σύντομα στο Ντουμπρόβνικ όπου θα κριθεί μια κατηγορία για τον ημιτελικό γύρο των κριτών για τα 50α Διεθνή Βραβεία Emmy. Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαίους επαγγελματίες από τον κόσμο της παραγωγής και της τηλεόρασης θα αξιολογήσει έργα στην κατηγορία Telenovela, η οποία είναι μία από τις 17 κατηγορίες που βραβεύτηκαν για αυτό το διάσημο βραβείο. Σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών, θα γίνει γνωστό ποια είναι τα μέλη της κριτικής επιτροπής ειδικών μόνο μετά τη διαδικασία της κριτικής επιτροπής, η οποία θα καθορίσει τελικά τους υποψηφίους για τα Διεθνή Βραβεία Emmy.

Ο Nathaniel Brendel, Sr. Dr. της Διεθνούς Ακαδημίας Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών δήλωσε: «Ευχαριστούμε το μέλος μας Victoriya Boklag και την United Media για τη φιλοξενία αυτού του Ημιτελικού Γύρου Κριτικής στην Κροατία, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Διεθνούς Βραβείου Emmy Διαγωνισμός βραβείων».

Πολλοί καλεσμένοι της United Media και της Nova TV θα συγκεντρωθούν με αυτήν την ευκαιρία στο όμορφο και μοναδικό Ντουμπρόβνικ, το οποίο είναι συχνά το σκηνικό πολυάριθμων εγχώριων και διεθνών παραγωγών, και θα ενισχύσουν αυτό το αριστοκρατικό γεγονός με την άφιξή τους, που θα κορυφωθεί με ένα ειδικό εορταστικό δείπνο. Σύντομα, θα γίνει γνωστό ποιος θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί για τον Ημιτελικό Γύρο Κριτικών για τα Διεθνή Βραβεία Emmy, αλλά αυτή η εκδήλωση σίγουρα θα συγκεντρώσει πολλές διάσημες τηλεοπτικές προσωπικότητες, αστέρια και άλλους σχετικούς καλεσμένους από την περιοχή και τον κόσμο στο Ντουμπρόβνικ . Όλα αυτά θα συνοδεύονται από πολυάριθμες πλατφόρμες United Media, που έχει στο χαρτοφυλάκιό της περισσότερα από 50 τηλεοπτικά κανάλια.

Η United με την επωνυμία «United Media» είναι μια μεγάλη μηχανή παραγωγής που παράγει τις πιο δημοφιλείς ταινίες και σειρές που προορίζονται για ένα ευρύ κοινό. Εκτός από ηγέτης παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο, ασκεί επίσης σημαντική επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο και αποδεικνύεται στις επιτυχημένες πωλήσεις των πρωτότυπων παραγωγών της United Media σε όλο τον κόσμο, καθώς και στις εξαιρετικές αξιολογήσεις. Πολλά βραβεία έχουν φτάσει και στη διεύθυνση παραγωγής της United Media.

Η σειρά “Kljun” κέρδισε το βραβείο κοινού για την καλύτερη σειρά στο διεθνές φεστιβάλ των Καννών 2021, το “Black Sun” κέρδισε το βραβείο Golden Antenna για την καλύτερη περιφερειακή σειρά στο Φεστιβάλ δράματος και σειράς FEDIS 2020, καθώς και τα βραβεία για τον καλύτερο γυναικείο ρόλο και μουσική. Παράλληλα, κέρδισε και το βραβείο κοινού για την καλύτερη σειρά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σεράγεβο 2019. Το βραβείο Golden Antenna δόθηκε επίσης στο σενάριο της σειράς «Legacy 2» και στον Α’ ανδρικό ρόλο. Η πιο δημοφιλής σειρά στην περιοχή στο Φεστιβάλ δράματος και σειράς FEDIS ήταν η σειρά “Konak kod Hilmije” καθώς και η σειρά παραγωγής του Nova TV “Drugo ime ljubavi“. Η ταινία “Vikend s ćaletom” κέρδισε το Golden Antenna Award 2021 για τον Α΄ ανδρικό ρόλο και το Grand Prix NAISA Award για την καλύτερη ερμηνεία στο φεστιβάλ Film Encounters στη Νις το 2021. Η ταινία “Alexander of Yugoslavia” κέρδισε το βραβείο για ο καλύτερος ηθοποιός στο φεστιβάλ Film Encounters στη Νις 2021, σύμφωνα με τη γνώμη του κοινού. Η βουλγαρική σειρά «The Hunt for Salamander» είναι επίσης νικήτρια πολλών βραβείων σε διάφορα φεστιβάλ.

Η Nova TV έχει τη δυνατότητα να επιδείξει μια σειρά από βραβεία και υποψηφιότητες που δόθηκαν στην παραγωγή της. Έτσι, η καλύτερη εγχώρια σειρά του 2019 ήταν το «Na granici», που έλαβε το βραβείο «Golden Studio» σύμφωνα με την επιλογή του κοινού και την ίδια χρονιά κέρδισε και το Story Hall of Fame που δόθηκε στην βασική πρωταγωνίστρια στην κατηγορία «Νέο πρόσωπο της χρονιάς». Το ίδιο βραβείο δόθηκε στην βασική πρωταγωνίστρια της σειράς «Pure Love» το 2018. Η σειρά «Pure Love» ήταν επίσης υποψήφια το 2018 για το διεθνές βραβείο Venice TV.