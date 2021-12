Σε εορταστικούς ρυθμούς θα κινηθούν και σήμερα τα κανάλια, ανήμερα των Χριστουγέννων, φορώντας τα… καλά τους, με στόχο να προσφέρουν χαρά και να ανεβάσουν τη διάθεση των τηλεθεατών με μουσική, τραγούδια, χορό και παιχνίδια.

Ας δούμε όμως αναλυτικά τι έχουν ετοιμάσει τα κανάλια για τους τηλεθεατές και πώς έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα της τηλεόρασης για σήμερα Χριστούγεννα.

Ant1

Στις 15:00 ο Χρήστος Νέζος θα υποδεχθεί το τηλεοπτικό κοινό και μαζί θα κάνουν ένα ταξίδι. Στο «Ταξιδεύοντας Στον Μύλο Των Ξωτικών» ο τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης θα ανεβάσει το κέφι στα ύψη.

Στις 20:00 οι «Άγριες Μέλισσες» θα συναντήσουν το «Rouk Zouk» και το αποτέλεσμα θα είναι special. Ανήμερα αλλά και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, η Ζέτα Μακρυπούλια θα υποδεχθεί τους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στις «Άγριες Μέλισσες» για δυο εορταστικά επεισόδια γεμάτα γέλιο και ατάκες.

Mega

Στις 21:00, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ θα πουν τη δική τους ιστορία μέσα από την ταινία «Μοντέρνα Σταχτοπούτα».

Στις 23:20 η Νατάσα Θεοδωρίδου ετοιμάζει το πιο κεφάτο Χριστουγεννιάτικο γλέντι και προσκαλεί τους τηλεθεατές στα «Χριστούγεννα Με Τη Νατάσσα».

Alpha

Στις 20:00 το πιο ανατρεπτικό show έρχεται για τον ημιτελικό του. Το «Just the 2 of Us» έρχεται πιο φαντασμαγορικό, πιο εντυπωσιακό και πιο κεφάτο. Μαέστρος κι ενορχηστρωτής της βραδιάς φυσικά ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος τραγουδήσει κι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ερμηνευμένο με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η Δέσποινα Βανδή θα ανέβει στην σκηνή ενώ στο show θα επιστρέψει και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Η Ναταλία Γερμανού θα κάνει την εμφάνισή της σε ρόλο – έκπληξη.

Star Channel

Στις 21:00 θα προβληθεί η παιδική ταινία «Ο Γκριντς». Η ιστορία ενός κυνικού γκρινιάρη, που αποφασίζει να κλέψει τα Χριστούγεννα, αλλά τελικά μαλακώνει χάρη στην παρέμβαση του γενναιόδωρου πνεύματος ενός νεαρού κοριτσιού.

Στις 22:50 έρχεται η ταινία «Game Night». Ο Μαξ και η Άνι είναι φανατικοί των επιτραπέζιων παιχνιδιών και ετοιμάζονται για ένα game night με άλλα δύο φιλικά ζευγάρια και τον χαρισματικό και αστείο αδερφό του Μαξ, τον Μπρουκς. Ξεφεύγοντας από τα συνηθισμένα, ο τελευταίος τους προκαλεί με ένα παιχνίδι μυστηρίου, γεμάτο απαγωγές, κακοποιούς και μυστικούς πράκτορες, όπου τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Και όταν ο Μπρουκς πέφτει θύμα απαγωγής, είναι και αυτό μέρος του παιχνιδιού ή όχι; Οι έξι, ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, παίκτες τα παίζουν όλα για όλα για να ξεδιαλύνουν την υπόθεση.

ΣΚΑΪ

Στις 21:00 έρχεται ο «Hugo». Στο Παρίσι της δεκαετίας του ’30, ένα δωδεκάχρονο ορφανό αγόρι, ο Χιούγκο Καμπρέ, μένει στις εσωτερικές στοές του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, και περνά τον χρόνο του φροντίζοντας τα ρολόγια του σταθμού και κλέβοντας από τους πάγκους των καταστημάτων. Το μόνο ενθύμιο που του έχει απομείνει από τον πατέρα του είναι ένα μυστηριώδες μηχάνημα με μια κλειδαριά σε σχήμα καρδιάς στο κέντρο. Ώσπου μια μέρα ένα παράξενο κορίτσι που λατρεύει τα βιβλία, ο ιδιότροπος γέρος ιδιοκτήτης ενός μικρού καταστήματος παιχνιδιών στον σταθμό, ένα κλεμμένο κλειδί, και ένα καλά κρυμμένο μήνυμα από το υπερπέραν θα γίνουν η αφορμή για να ξεκινήσει η πιο τρυφερή και μαγευτική περιπέτεια.

Στις 23:40 είναι η σειρά της ταινίας «ο Γαμπρός της συμφοράς». Ο Γκρεγκ Φόκερ, ένας νοσοκόμος από το Σικάγο, ταξιδεύει μαζί με την εκλεκτή της καρδιάς του, την Παμ, στη Νέα Υόρκη, για να γνωρίσει τους δικούς της. Οι δυο ερωτευμένοι νέοι σκοπεύουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και τίποτε δεν φαίνεται ικανό να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο στο σπίτι των γονιών της Παμ, αποδεικνύεται σωστός εφιάλτης για τον μέλλοντα γαμπρό.

Open

Στις 14:45 η Νικολέττα Ράλλη θα πει «Αυτό είναι Σαββατοκύριακο» και μαζί με την Γωγώ Τσαμπά, τον Δημήτρη Γιώτη και την Ελένη Καρουσάκη θα συνεχίσουν το γλέντι.

Στις 17:55 ο Διονύσης Ατζαράκης θα υποδεχθεί στο «TAXI» του, την Παρθένα Χοροζίδου και τον Μάριο Αθανασίου, οι οποίοι παίζουν για να βοηθήσουν το έργο της «Κιβωτού του Κόσμου» και του Πατέρα Αντώνιου.

Στις 20:00, ο Γιώργος Μαυρίδης θα κάνει πρεμιέρα με την εκπομπή «Into Your Heart». Οι συντελεστές της εκπομπής επισκέφθηκαν το χωριό Γούβες στην Εύβοια, που δοκιμάστηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Η ομάδα της εκπομπής με τη βοήθεια των κατοίκων του χωριού ανακαινίζουν το ένα και μοναδικό σχολείο που υπάρχει στην περιοχή και αναμορφώνουν την πλατεία σε μια κίνηση ανθρωπιάς ώστε να δώσουν λίγη ελπίδα στους κατοίκους.

Στις 22:00, θα προβληθεί η ξένη ταινία «Χριστούγεννα στην Πρίζα» με τον Ντάνι ΝτεΒίτο.

ΕΡΤ

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές η ΕΡΤ στις 13:00 αφού «Το αλάτι της γης» γιορτάζει τα Χριστούγεννα μ’ ένα εορταστικό Επεισόδιο με τίτλο «Το μπουζούκι στην Αμερική. Ένα ρεβεγιόν στα ελληνικά λαϊκά κέντρα στις ΗΠΑ στις “χρυσές δεκαετίες” του ’50 και του ’60».

Στις 17:00 η Ίνα Ταράντου και το ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ «Η ζωή αλλιώς» θα επισκεφθεί τον Εθνικό Δρυμό ανάμεσα στα Ιωάννινα και τα Γρεβενά, τη Βάλια Κάλντα.

Στις 20:00, θα ακουστεί δυνατά η αγαπημένη φράση κάθε μαμάς. «Ζακέτα να πάρεις» θα πουν οι Ελένη Ελένη Ράντου (Φούλη), Δάφνη Λαμπρόγιαννη (Δέσποινα) και Φωτεινή Μπαξεβάνη (Αριστέα) θα χαρίσουν ένα ακόμα απολαυστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς.

Στις 22:00, οι τηλεθεατές θα κόψουν την «τούρτα της μαμάς» σε ένα απολαυστικό εορταστικό επεισόδιο γεμάτο συγκίνηση αλλά και γέλιο. Οι πρωταγωνιστές θα υποδεχθούν guests σε ρόλους-έκπληξη και θα προσφέρουν μια μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά.