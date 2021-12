Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Sound of 007» διαθέσιμο αποκλειστικά στο Apple TV+ θα εξερευνά την ιστορία της μουσικής των ταινιών Τζέιμς Μποντ.

Από το εμβληματικό θεματικό τραγούδι του 007 έως το «No Time to Die» της Μπίλι Άιλις, το ντοκιμαντέρ προβάλλει τη μουσική του πολυετούς κινηματογραφικού franchise μέσω συνεντεύξεων και αρχειακού υλικού. Για το πρότζεκτ, που θα σκηνοθετήσει ο Μάικλ Γουάιτκρος θα συνεργαστούν οι MGM, Eon Productions και Ventureland.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ τον Οκτώβριο του 2022 με αφορμή την 60ή επέτειο της σειράς ταινιών Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Ventureland και η Eon Productions συνεργάστηκαν στο παρελθόν στο ντοκιμαντέρ «James Bond Everything or Nothing: The Untold Story of 007».

Το «The Sound of 007» θα μεταφέρει τους θεατές πίσω από την κάμερα στην ιστορία της μουσικής του μεγαλύτερου franchise ταινιών, από τη γένεση του, από το Dr. No, το εμβληματικό θεματικό τραγούδι 007 μέχρι το «No Time to Die» αναφέρεται σε περίληψη του ντοκιμαντέρ.

Η πιο πρόσφατη ταινία Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο είναι η πέμπτη και τελευταία ταινία με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Μποντ.