Άλλη μία Τελετή των Ρόδων ολοκληρώθηκε στο «The Bachelor», στο επεισόδιο της Παρασκευής (05/11) και μία κοπέλα αποχαιρέτησε την βίλα, αφού δεν κατάφερε να κερδίσει την καρδιά του «Εργένη».

Το επεισόδιο ήταν μέσα στην ένταση από την αρχή όταν μια κάρτα έφτασε και δύο κοπέλες συνάντησαν τον Αλέξη. Οι… τυχερές ήταν η Ντίνα και η Αθηνά New York, όπου ήταν καλεσμένες σ’ ένα ραντεβού με πατινάζ στο πάγο και δείπνο «στο χιόνι». Εκεί η Αθηνά New York έκλεψε τις εντυπώσεις με τις επαγγελματικές της φιγούρες στο ice skating, με τη Ντίνα και το Twitter να βγαίνoυν εκτός εαυτού με το…. ψεματάκι της Αθηνάς New York ότι δεν ξέρει πατινάζ. Αυτό το ψέμα που η Έλληνο-Αμερικάνα το ονόμασε έκπληξη για τον Αλέξη Παππά έφερε την έκρηξη στην βίλα, με τη Μαρία να διαλύει ως αντίδραση το τριαντάφυλλο που έλαβε η Αθηνά NY από τον Αλέξη Παππά, στο δείπνο που ακολούθησε μετά την επίδειξή της στο παγοδρόμιο.

Η Ιωάννα «ψαρεύει» τον Αλέξη και εξομολογείται τα συναισθήματά της!

Η Ιωάννα τώρα ήταν εκείνη που κέρδισε ύστερα από την ψηφοφορία των κοριτσιών ραντεβού με τον Αλέξη Παππά κι είχε την ευκαιρία να έρθει λίγο ακόμα πιο κοντά του.

Οι δυο τους αντάλλασσαν σκέψεις και συναισθήματα, αλλά η Ιωάννα θέλησε να μπει πιο βαθιά στην καρδιά του «Εργένη», ρωτώντας τον: «Με ποια κοπέλα έχεις έρθει πιο κοντά, σε θέλει και στο δείχνει; Για να ξέρω ποια είναι η μεγαλύτερη αντίπαλός μου».

Ο Αλέξης Παππάς τής απάντησε πως δεν μπορεί να τής πει με ποια γιατί όλες είναι διαφορετικές και μοναδικές κι ότι τον φέρνει σε δύσκολη θέση: «Ξέρω ότι είναι ζηλιάρα και ου το έχει πει στο παρελθόν αλλά αυτό που μου ζητά με φέρνει σε δύσκολη θέση».

Η πρωτοφανής σκηνή της Μαρίας για τα… φιλιά του Αλέξη

Στην συνέχεια, στο Cocktail Party η Μαρία προσπάθησε να φιλήσει τον Αλέξη, αλλά εκείνος απέφυγε το φιλί της ευγενικά. Η ίδια δεν το αντιμετώπισε έτσι, «φούντωσε» από τα νεύρα της κι όταν στην πορεία ανακάλυψε τον Αλέξη να φιλά την Άννα, έγινε έξω φρενών.

Άρχισε, λοιπόν, να του φωνάζει:

«Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι; Εμένα αρνήθηκες να με φιλήσεις, αυτήν γιατί την φιλάς; Μου ρίχνεις την αυτοπεποίθηση και λες ότι ξαφνιάζεσαι. Υπερβάλλω; Οπότε πιστεύεις ότι δεν έχουμε χημεία». Ο Αλέξης της απάντησε ότι έχει υπερβεί τα όρια και ξεκίνησε να την κυνηγά αλλά μάταια, η Μαρία ήταν ανένδοτη, ισχυριζόμενη πως άλλες κοπέλες τις έχει φιλήσει από την αρχή και λέγοντας ποιος νομίζει ότι είναι για να τής κάνει κάτι τέτοιο. Η Μαρία ένιωσε πως ο Αλέξης την κοροϊδεύει και δεν σταμάτησε να του επιτίθεται.

Ο Αλέξης Παππάς έτρεξε ξανά πίσω της, ώσπου μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερε να την μεταπείσει.

Στην Τελετή των Ρόδων η κοπέλα που αποχώρησε, ήταν τελικώς η Τζωρτζίνα γιατί ο Αλέξης ένιωσε πως δεν συμβαδίζουν τα θέλω τους. Μάλιστα οι υπόλοιπες κοπέλες ξέσπασαν σε δάκρυα καθώς ένιωσαν πως η Τζωρτζίνα ήταν από τις πιο ευγενικές παρουσίες στο παιχνίδι.

«Και τελικά αυτή που δεν άκουσε το όνομά της και δεν πήρε τριαντάφυλλο ήταν η Τζο. Και στενοχωρέθηκα πάρα πολύ γι΄αυτό» δήλωσε μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της η Λένα.

«Τζωρτζίνα σου εύχομαι ότι καλύτερο» της είπε ο Αλέξης Παππάς όταν την αποχαιρέτησε και εκείνη του απάντησε: «Και εγώ σου εύχομαι να βρεις τον έρωτα της ζωής σου».

«Η Τζωρτζίνα είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα και γνωρίζει τα θέλω της ξέρει πώς να τα διεκδικεί. Όμως τα δικά της θέλω με τα δικά μου δεν ταιριάζουν. Έχουμε άλλη οπτική για το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Τόσο η καρδιά μου όσο και η λογική μου, μου δείχνουν ότι με τη Τζωρτζίνα δεν μπορούμε να είμαστε ζυεγάρι. Δεν είναι η γυναίκα που θα γίνει η σύντροφος της ζωής μου» δήλωσε ο «Εργένης» στην κάνερα για την επιλογή του να αποχαιρετίσει τη Τζωρτζίνα.