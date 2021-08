Με ευαισθησία και κατανόηση στις επικοινωνιακές ανάγκες και στα δικαιώματα των ΑμΕΑ τηλεθεατών, η τηλεόραση του ALPHA εφάρμοσε και για την τηλεοπτική μεταφορά της σειράς «Σασμός», τη νέα υπηρεσία επιλέξιμων ελληνικών υποτίτλων SDH [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing].

«Σασμός»: Η βασική ιστορία

Η σκληρή ιστορία ενός σύγχρονου απαγορευμένου έρωτα, στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου. Ενός έρωτα που δεν έπρεπε να συμβεί γιατί οι δύο οικογένειες βρίσκονται σε μια σκληρή, πολύχρονη σύγκρουση.

Ο αναπάντεχος έρωτας μεταξύ του Αστέρη Σταματάκη (Ορφέας Αυγουστίδης) και της Αργυρώς Βρουλάκη (Χριστίνα Χειλά Φαμέλη) είναι ένας έρωτας παθιασμένος που θα έρθει να ταράξει τις οικογενειακές ισορροπίες, να αμφισβητήσει την αιματηρή αναμέτρηση και να ξεσηκώσει αντιδράσεις. Η βασική ιστορία εμπλουτίζεται με φόνους με αμφισβητούμενα κίνητρα.

Η ιστορία αρχίζει σήμερα…

…για να ανοίξει και πάλι τον κύκλο της βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών, των Βρουλάκηδων και των Σταματάκηδων, από εκεί που είχε σταματήσει είκοσι χρόνια πριν.

Η επιστροφή της Αργυρώς της μικρής κόρης του Μάρκου Βρουλάκη που δέχτηκε τη σφαίρα από τον Βασίλη Σταματάκη και ο έρωτάς της με τον γιο του φονιά, τον Αστέρη Σταματάκη, θα ξυπνήσει τους εφιάλτες του παρελθόντος και τα πάθη, θα αναστατώσει το χωριό και θα ξαναγράψει την Ιστορία.

Γιατί η Ιστορία μπορεί να ξαναγραφεί. Με συγχώρεση κι αγάπη. Με «σασμό».

Ο «Σασμός» είναι μία υπερπαραγωγή, κορμό της οποίας αποτελεί το επιτυχημένο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, «Σασμός», σε σενάριο Β. Χ. Σπηλιόπουλου, σκηνοθεσία Κώστα Κωστόπουλου και παραγωγή J.K. Productions S.A – Καραγιάννης.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Ορφέας Αυγουστίδης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαππα, Δημήτρης Ήμελλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Νικούλι, Θανάσης Πατριαρχέας.

Στο ρόλο της Καλλιόπης η Μαρία Τζομπανάκη.

Στο ρόλο της Γιαγιάς Ειρήνης η Ολγα Δαμάνη.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά:

Μιχάλης Αλικάκος, Γιώργος Αμούτζας, Δημήτρης Γεωργαλάς, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Στέλλα Γκίκα, Πάνος Γκόγκος, Αλέξανδρος Δαβιλάς, Μαρία Δασκαλάκη, Ευφημία Καλογιάννη, Σταύρος Καραγιάννης, Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, Αλίνα Κωτσοβούλου, Βέρα Μακρομαρίδου, Δημήτρης Μαμιός, Εριέτα Μανούρη, Στάθης Μαντζώρος, Δανάη Παππά, Σπύρος Σαραφιανός, Μάνος Τσαγκαράκης, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στρατής Χατζησταματίου.