Μια διεθνώς αναγνωρισμένη σταρ από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, – το «πρώτο παγκόσμιο αστέρι» της Κορέας– όπως αποκαλείται η Κανγκ Σου-γεόν (Kang Soo-yeon) πέθανε, δύο ημέρες μετά την καρδιακή ανακοπή που υπέστη. Ήταν 55 ετών και η οικογένειά της δήλωσε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία σε νοσοκομείο της νότιας Σεούλ.

Γεννημένη στη Σεούλ το 1966, έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός σε παιδική παράσταση σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών. Το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για τον ρόλο της στην ταινία «The Surrogate Womb», σε σκηνοθεσία Ιμ Κουόν-ταέκ (Im Kwon-taek). Έγινε, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρώτη Κορεάτισα ηθοποιός που κέρδισε βραβείο υποκριτικής σε ένα από τα τρία πιο σημαντικά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο. Δύο χρόνια αργότερα, ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη ταινία του ιδίου σκηνοθέτη «Come Come Come Upward» και κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας. Αξιοσημείωτη ήταν η τηλεοπτική εμφάνισή της στο ιστορικό πολιτικό δράμα «Ladies of the Palace» μια από τις τηλεοπτικές σειρές με την υψηλότερη τηλεθέαση εκείνης της χρονιάς.

Από το 2015-17, διετέλεσε συν-εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Busan, ενός από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ασία, ενώ θα πρωταγωνιστούσε στην πρωτότυπη ταινία του Netflix σε σκηνοθεσία του Γεόν Σανγκ-χο (Yeon Sang-ho) «Jung-E».