Η βιοφαρμακευτική εταιρεία Chiesi Hellas συγκαταλέγεται στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2023» για την έμπρακτη δέσμευσή της σε θέματα βιωσιμότητας και επιχειρηματικής υπευθυνότητας. Η εταιρεία συμμετείχε στην πρωτοβουλία Sustainability Performance Directory 2023 του Οργανισμού Quality Net Foundation και αναδείχθηκε μεταξύ των 35 ηγέτιδων εταιρειών, που δημιουργούν τον επιχειρηματικό χάρτη της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα, βάσει της αξιολόγησης της εταιρικής επιχειρηματικής επίδοσής τους επί τριών κριτηρίων: Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG).

ΟΌμιλος Chiesi είναι από τους πρώτους που ενέταξαν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο στρατηγικό τους πλάνο. Ήδη, από το 2018 είναι Benefit Corporation (B Corp), δηλαδή μέλος ενός παγκόσμιου κινήματος επιχειρήσεων με κοινό στόχο να χρησιμοποιούν την επιχειρηματική τους δράση ως Δύναμη για το συλλογικό καλό. Tο 2019 o Όμιλος ανακοίνωσε επενδυτικό πλάνο ύψους 350εκατομμύριων ευρώ για την εισαγωγή του πρώτου pMDI (δοσιμετρική συσκευή εισπνοής υπό πίεση) με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για τη θεραπεία του άσθματος και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας έως το 2025. Παράλληλα, η ελληνική θυγατρική υλοποιεί δράσεις με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, υιοθετεί πρακτικές που στοχεύουν στην υπεύθυνη χρήση πόρων, όπως το νερό και η ενέργεια, στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων και στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.

Την ίδια στιγμή, πιστή στη δέσμευσή της να παράγει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, η εταιρεία πραγματοποιεί δωρεές ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία, στηρίζει ενώσεις ασθενών και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις εθελοντισμού, και συνεχίζει τη χρηματοδότηση βασικής έρευνας της ακαδημαϊκής επιστημονικής κοινότητας. Επιπλέον, από το 2020 η εταιρεία θέτει αυστηρά πρότυπα για τους προμηθευτές και συνεργάτες της προς ένα πιο βιώσιμο επιχειρείν μέσω του εταιρικού Κώδικα Αλληλεξάρτησης.

Στο πλαίσιο τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ο Head of Value, Access & External Affairs της Chiesi Hellas, κος Ηλίας Πυρνοκόκης, δήλωσε «Για όλους εμάς στην Chiesi Hellas τα ζητήματα βιωσιμότητας δεν είναι απλώς μια ακόμα πτυχή της επιχειρηματικής μας δράσης και λειτουργίας, αλλά μια αξιακή δέσμευση. Ως Benefit Corporation ζήσαμε και ζούμε μια καθημερινή μεταμόρφωση της εταιρείας και των ανθρώπων μας, ενισχύοντας την κουλτούρα της συνεργασίας πάνω σε δράσεις και πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της “υγείας” του πλανήτη μας. Η κατάταξη της Chiesi σε αυτή τη θέση αποτελεί αναγνώριση που μας δίνει επιπρόσθετο κίνητρο να συνεχίσουμε την προσπάθεια, λειτουργώντας παράλληλα και ως πηγή έμπνευσης για τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο. Πιστεύουμε βαθύτατα ότι έχουμε αρχίσει να διασχίζουμε το σωστό μονοπάτι και επιθυμούμε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια λεωφόρο ελπίδας, με προορισμό έναν πιο βιώσιμο πλανήτη, για τις δικές μας και τις επόμενες γενιές».