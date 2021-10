Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα του διαδικτυακού σεμιναρίου που πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα μεσω της σελίδας της στο Facebook. Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των εταιρειών Novartis & Digital Task.

Η επαγγελματική υγεία(Ε.Υ) αφορά το σύνολο του προσωπικού μιας επιχείρησης, ενώ όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη επενδύοντας σε αυτήν καθώς απλές βελτιώσεις μπορούν να α)αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα & την αποδοτικότητα και β) να δραστηριοποιήσουν τους υπαλλήλους ανέφερε ο κος Σταύρος Σταθόπουλος,Φυσικοθεραπευτής, Γ.Ν.Α « Ο Ευαγγελισμός», Συμμετέχων α) WHO Rehabilitation Programme και β) Network for Health promotion in Life and Work ( World Confederation Physical Therapist).

Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης Ε.Υ. παρέχει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των ασθενειών. Οι φυσικοθεραπευτές μέλη του Πανελλήνιου Συλλγου Φυσικοθεραπευτών μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους που πάσχουν από χρόνια νοσήματα να μην σταματήσουν την εργασία τους,να διευκολύνουν την επιστροφή τους στην εργασία με πλήρη κανονικά καθήκοντα ή εάν απαιτούνται με εναλλακτικά ή και τροποποιημένα κατέληξε ο κος Σταθόπουλος.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων και συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες που ευθύνονται για τη συχνή λήψη αδειών ασθένειας, τη μείωση της ικανότητας για εργασία και για την πρόωρη συνταξιοδότηση, ενώ έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την εθνική οικονομία, τόνισε ο κος Γιάννης Κωνσταντακόπουλος, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Μηχ. Ε.Μ.Π., υπεύθυνος του Εθνικού Εστιακού Πόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία, EU-OSHA (Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ, Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία-ΥΑΕ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις και ιδιαίτερα οι χρόνιες μπορούν να επηρεάσουν την προσωπική ζωή και την ικανότητα για εργασία, ωστόσο όπως ανέφερε ο κος Κωνσταντακόπουλος, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να είναι 100% σωματικά υγιείς για να εργαστούν, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, ότι λαμβάνουν την σωστή υποστήριξη και ότι έχουν ληφθεί στον χώρο εργασίας τους τα κατάλληλα μέτρα και οι προσαρμογές που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να εργάζονται.

Τα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια που διευκολύνουν την εργασία όχι μόνο για τους πάσχοντες από χρόνιες ΜΣΠ αλλά για όλο το εργατικό δυναμικό, μπορούν να επιτρέψουν σε ένα άτομο με μειωμένη ικανότητα εργασίας να επανενταχθεί και να συνεχίσει να εργάζεται. Ταυτόχρονα, τα απλά και χωρίς μεγάλο κόστος μέτρα για την υποστήριξη ενός ατόμου με χρόνιες ΜΣΠ, κατέληξε ο κος Κωνσταντακόπουλος, μπορούν συχνά να ωφελήσουν ολόκληρο το προσωπικό. Στόχος είναι η σχεδίαση χώρων/θέσεων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς για ένα ποικιλόμορφο εργατικό δυναμικό, με βάση την εκτίμηση των κινδύνων εμφάνισης ΜΣΠ και τις αρχές της πρόληψης.