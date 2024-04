Η κα Εύα Παπαδάκη, Project Manager της HOPEgenesis, θα συμμετέχει στο πάνελ με θέμα «The Immense Economic Impact of the Demographic Issue in Greece 2025-2050», στα πλαίσια του Delphi Economic Forum IX, το Σάββατο, 13 Απριλίου 2024.

Delphi Economic Forum IX

Το 9ο Ετήσιο Συνέδριο «Delphi Economic Forum IX» πραγματοποιείται από την Τετάρτη, 10 Απριλίου, έως το Σάββατο, 13 Απριλίου 2024, στην ιστορική πόλη των Δελφών. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ομιλίες και συζητήσεις για την κατάσταση και το μέλλον των κοινωνιών μας από μερικά από τα πιο σημαντικά μυαλά στην πολιτική, την επιχειρηματικότητα, τη διπλωματία και την κοινωνία των πολιτών.

Ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, Ιδρυτής και Πρόεδρος της HOPEgenesis, δήλωσε με αφορμή αυτή τη συμμετοχή:

«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς στην HOPEgenesis να συμμετέχουμε στο φετινό Delphi Economic Forum και να βρεθούμε, μέσω της Project Manager μας, κας Εύας Παπαδάκη, σε ένα ενδιαφέρον πάνελ με διακεκριμένους συνομιλητές, όπου θα συζητήσουμε για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του, στην ανάγκη προσαρμογής της οικονομίας και της κοινωνίας στα νέα δεδομένα, μέσω της χάραξης εθνικής στρατηγικής και πολιτικών, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς και στην αναζήτηση λύσεων για την αντιστροφή της γήρανσης του πληθυσμού, για μετριασμό και προσαρμογή στις δημογραφικές εξελίξεις».

Εύα Παπαδάκη – Project Manager, HOPEgenesis

Η Εύα Παπαδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Κατέχει Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τις Εργασιακές Σχέσεις και πτυχίο στη Διοίκηση και την Οργανωτική Συμπεριφορά.

Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση δύο Ολυμπιακών Αγώνων, ως Διευθύντρια Προσωπικού Περιφέρειας για την Ασφάλεια στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ, 2010, και ως Διευθύντρια Προσωπικού για τις Υπηρεσίες Θεατών στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, 2004.

Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών ως Project Manager της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας HOPEgenesis, ενώ έχει εμπειρία και στον τομέα της διαφήμισης και του ανθρώπινου δυναμικού.

Λίγα λόγια για την HOPEgenesis:

Η HOPEgenesis είναι μία Ελληνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας. Η οργάνωση εργάζεται και επικεντρώνεται στις λύσεις για την ανατροπή του κλίματος της υπογεννητικότητας και της στήριξης της οικογένειας, τόσο σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων – προκειμένου να παρέχει την απαραίτητη ασφάλεια στις γυναίκες που κυοφορούν ή επιθυμούν να μείνουν έγκυες -, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό μέσα από τη γνωστοποίηση, ευαισθητοποίηση και μελέτη του ζητήματος.

H HOPEgenesis αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 450 απομακρυσμένες περιοχές, 408 τοπικές κοινότητες και 42 νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους. Συνεργάζεται με 24 ιατρικά κέντρα σε Αθήνα και επαρχία (δημόσια και ιδιωτικά), και η ιατρική της ομάδα αποτελείται από περισσότερους από 50 εθελοντές ιατρούς, μαίες και άλλους επαγγελματίες υγείας.

Μέχρι σήμερα περισσότερες από 800 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα σε περιοχές που για περισσότερα από τρία έως πέντε χρόνια υπήρχαν είτε ελάχιστες έως μηδενικές γεννήσεις, είτε μεγάλο αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται άμεσα και ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός των περιοχών αυτών.