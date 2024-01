Πιθανότατα εφαρμόζετε ήδη κάποιες από τις κοινές στρατηγικές, για να μην αρρωστήσετε ή να μην κολλήσετε κάτι από τους γύρω σας το χειμώνα, όπως το να κρατάτε τα χέρια σας καθαρά, να κοιμάστε αρκετά, να τρώτε υγιεινά τρόφιμα, να αποφεύγετε τις εξόδους σε μέρη με συνωστισμό κ.α.

Ενώ η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος δεν μπορούν να σας αποτρέψουν από το να αρρωστήσετε, και τα δύο θρεπτικά συστατικά μπορούν να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα, για να μειώσουν τον αριθμό των ημερών ασθένειας, αναφέρει το healthdigest.com. Μπορείτε ακόμη να δοκιμάσετε κάποιες εναλλακτικές θεραπείες, όπως το μηλόξυδο, το τζίντζερ και το σκόρδο.

Η διατήρηση της ενυδάτωσης είναι επίσης σημαντική, όταν το σώμα σας καταπολεμά την ασθένεια, καθώς το νερό βοηθά στην ενυδάτωση του δέρματος και των βλεννογόνων σας, ώστε να μπορούν να αποκρούσουν τα επιβλαβή βακτήρια.

Αν θέλετε, όμως, να βελτιώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, μπορείτε να προσθέσετε πιπέρι καγιέν στο νερό σας.

Η καψαϊκίνη στο καγιέν μπορεί να βελτιώσει το ανοσοποιητικό σύστημα

Αυτό που προσδίδει την κάψα στο πιπέρι καγιέν είναι η καψαϊκίνη του, η οποία δίνει στο καγιέν τις φαρμακευτικές του ιδιότητες. Σύμφωνα με ένα άρθρο του 2021 στο Annals of the Romanian Society for Cell Biology, η καψαϊκίνη στις πιπεριές όπως το καγιέν μπορεί να βελτιώσει την υγεία του εντέρου σας, την πέψη και τον μεταβολισμό. Έχει επίσης αντιβακτηριακές ιδιότητες και μπορεί να μειώσει τον πυρετό, ενώ αλληλεπιδρά με κύτταρα, που είναι σημαντικά για την ανοσολογική μας απόκριση.

Ακόμη, η καψαϊκίνη μπορεί να επηρεάσει τη γρίπη στο σύστημά σας, σύμφωνα με ένα άρθρο του 2023 στο Nutrients. Ο ιός της γρίπης χρειάζεται ένα συγκεκριμένο ένζυμο, για να εξαπλωθεί και να μολύνει άλλα κύτταρα στο αναπνευστικό σας σύστημα. Η καψαϊκίνη μπορεί να ενεργοποιήσει νευρώνες στην αναπνευστική σας οδό, που μπορούν να αναστείλουν αυτό το ένζυμο. Αυτή η ένωση στο πιπέρι καγιέν μπορεί επίσης να βοηθήσει να σταματήσουν διάφορα στελέχη ενός ιού, που βρέθηκε στη Δυτική Αφρική, να εισέλθουν στα κύτταρα, μπλοκάροντας βασικές διαδικασίες του ιού.

Προσθέτοντας καγιέν στη διατροφή σας

Αν είστε εξοικειωμένοι με το πιπέρι καγιέν, γνωρίζετε ότι είναι ένα αρκετά καυτό μπαχαρικό. Μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε περίπου 1/8 κουταλάκι του γλυκού στο νερό σας την ημέρα, για να συνηθίσει ο οργανισμός σας στο μπαχαρικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό και να εμποτίσετε το καγιέν για λίγα λεπτά, όπως κάνετε με το τσάι.

Σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να προσθέτουν λεμόνι στο νερό για λίγη επιπλέον γεύση. Η προσθήκη πιπεριού καγιέν στο νερό σας μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα, αλλά δεν υπάρχει καμία δημοσιευμένη έρευνα που να υποστηρίζει ότι θα θεραπεύσει ένα κρυολόγημα ή θα συντομεύσει τη διάρκειά του, τονίζει το Medical News Today.