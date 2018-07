Μεγαλειώδεις Τελετές Αποφοίτησης από το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε κλίμα χαράς και έντονης συγκίνησης απόφοιτοι του Μητροπολιτικού Κολλεγίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πέταξαν τα καπέλα τους ψηλά για να γιορτάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, στις λαμπρές Τελετές Αποφοίτησης που έλαβαν χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Στις τελετές αποφοίτησης και παρουσία περισσοτέρων από 3.500 εκλεκτών καλεσμένων και μελών των οικογενειών τους, οι απόφοιτοι καταχειροκροτήθηκαν καθώς παρέλαβαν τα πτυχία τους από τρία διακεκριμένα Βρετανικά Πανεπιστήμια, το Solent University στο Southampton, το Queen Margaret University και το University of East London.

Στη φετινή Τελετή έλαβαν τα πτυχία τους οι πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτιλίας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, καθώς και οι πρώτοι απόφοιτοι Εργοθεραπείας, Βιοϊατρικών Επιστημών και Επισιτιστικών Τεχνών, από το μοναδικό Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών για Σεφ στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του Μητροπολιτικού Κολλεγίου κ. Κωνσταντίνος Ροδόπουλος κήρυξε την έναρξη της λαμπρής τελετής στην κατάμεστη αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» και με ιδιαίτερη συγκίνηση συνεχάρη τους αποφοίτους για την επιτυχία τους και ευχαρίστησε τις οικογένειές τους για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι το πρώτο βήμα που κάνετε για να μπείτε στον επαγγελματικό στίβο, σε έναν δύσκολο στίβο όπου καταξιώνονται οι ουσιαστικές γνώσεις και η σκληρή δουλειά. Εμείς σας δώσαμε τα εφόδια και τον τρόπο σκέψης. Επομένως, έχετε τα επιστημονικά εφόδια να αντέξετε στον ανταγωνισμό.

Χρειάζεται όμως πολύ δουλειά και συνεχής επανεκπαίδευση. Για εμάς είναι στόχος ζωής αυτό που κάνουμε, είναι ένα όραμα που έχουμε αγκαλιάσει εδώ και χρόνια. Και η δουλειά μας ανταμείβεται όταν κάθε χρόνο βλέπουμε ολοένα και περισσότερους απόφοιτους σε τελετές σαν την αποψινή».

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στον πρώην υπουργό Παιδείας κ. Άρη Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος επέλεξε το Μητροπολιτικό Κολλέγιο για τη συνέχιση των σπουδών του φοιτώντας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Θετικής Ψυχολογίας και Ψυχολογία Coaching.

Κεντρική ομιλήτρια στην Αθήνα ήταν η κα Αναστασία Ανδρίτσου, διευθύντρια του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, η οποία στην ομιλία της ανέφερε «Απόψε είναι μια μέρα εορτασμού του υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Το Βρετανικό Συμβούλιο και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο συνδέονται με μια μακροχρόνια και πολύ εποικοδομητική συνεργασία. Το Κολλέγιο από το οποίο αποφοιτείτε σήμερα είναι ένας από τους σημαντικότερους, τους εγκυρότερους, τους μεγαλύτερους παρόχους Βρετανικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το πτυχίο που σε λίγο θα κρατάτε στα χέρια σας, σας έχει δώσει μια πολύ δυνατή και ισχυρή βάση για να χτίσετε πάνω σε αυτή. Το κριτήριό σας πρέπει πάντα να είναι η ποιότητα - όπως στην επιλογή σπουδών που κάνατε - και να είστε ανοιχτοί στη μάθηση. Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση, η επιμονή και η υπομονή πρέπει να σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή».

Στη Θεσσαλονίκη, βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Kεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε: «Ως Επιμελητηριακή Κοινότητα πιστεύουμε στη δημόσια παιδεία, ταυτόχρονα, όμως, υποστηρίζουμε σθεναρά και με συνέπεια, ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να πάψει να βρίσκεται σε κρατικό μονοπώλιο.

Έχουμε επανειλημμένα στηρίξει το αίτημα για αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, γιατί θεωρούμε ότι – με τις κατάλληλες προδιαγραφές – η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, μπορεί να γίνει ουσιαστικός μοχλός οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στη στην Ελλάδα. Το παράδειγμα ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών με κύρος και εξωστρέφεια, όπως το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, μας παρέχει ένα ισχυρό επιχείρημα, για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη θέση».

Επίσης, στην Τελετή παρευρέθηκε και ο James Bryce, αναπληρωτής επικεφαλής της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η σημερινή σας επιτυχία αποτελεί επιτυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Βρετανία! Τα προσόντα που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο θα συμβάλλουν θετικά στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Η Ελλάδα έχει γίνει ένα διεθνές κέντρο εκπαίδευσης.

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο αποτελεί μία σπουδαία εκπαιδευτική επιτυχία και η Ελλάδα χρειάζεται τέτοιες. Είναι επίσης, ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα διεθνικής εκπαίδευσης. Γι’ αυτό είναι για εμένα μεγάλη τιμή η πρόσκληση να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, αυτή την ιδιαίτερη στιγμή… Ο δρόμος που επιλέξατε είναι μια ένδειξη της ισχυρής ελληνοβρετανικής σχέσης και προμηνύει τα καλύτερα για το μέλλον της Ελλάδας. Εύχομαι σε εσάς και την Ελλάδα τα καλύτερα!».

Με την παρουσία τους τίμησαν τις Τελετές Αποφοίτησης και ακαδημαϊκά στελέχη των συνεργαζόμενων Βρετανικών Πανεπιστημίων. Το University of East London εκπροσώπησε ο Prof. Hassan Abdalla, Deputy Vice Chancellor στην Αθήνα και ο Dean Curtis, Acting Vice Chancellor στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα, το «παρών» από το Queen Margaret University έδωσε ο Prof. Brigid Daniel, Dean of School of Arts, Social Sciences and Management στην Αθήνα και η Prof. Fiona Coutts, Dean Of School, Health Sciences στη Θεσσαλονίκη.

Το Solent University - σε συνεργασία με το οποίο το Μητροπολιτικό Κολλέγιο ανακοίνωσε την ίδρυση της Ναυτικής Ακαδημίας του, η οποία λειτουργεί από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στην καρδιά του Πειραιά – εκπροσωπήθηκε από τον Tere Daly, Pro Vice-Chancellor External Relations του Πανεπιστημίου.

Το κλίμα συγκίνησης κατά τη διάρκεια της Τελετής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κορυφώθηκε τη στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα βραβευόμενους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, οι οποίοι ξεχώρισαν αυτή τη χρονιά με το κοινωνικό και ανθρωπιστικό τους έργο σε προγράμματα δράσης για παιδιά σε χώρο φιλοξενίας προσφύγων, αλλά και σε δράσεις με στόχο την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία σε ζητήματα αυτόνομης διαβίωσης.

Επιπλέον – όπως κάθε χρόνο – βραβεύθηκαν και οι απόφοιτοι με την υψηλότερη βαθμολογία αποφοίτησης της χρονιάς τους. Εξίσου λαμπρά και συγκινητικά έκλεισαν και οι δύο Τελετές Αποφοίτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την απονομή του βραβείου «ACADEMIC ETHOS & INTEGRITY», το οποίο κάθε χρόνο απονέμεται στο μέλος της ακαδημαϊκής ομάδας του Μητροπολιτικού Κολλεγίου το οποίο διακρίθηκε για το ήθος και τη συνέπεια που επέδειξε στο διδακτικό του καθήκον, καθώς και το βραβείο «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», το οποίο απονέμεται σε ακαδημαϊκούς που ξεχωρίζουν για το πολυετές και ουσιαστικό ακαδημαϊκό τους έργο.