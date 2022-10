Για τους λάτρεις του DIY, η αναβάθμιση του σπιτιού είναι μια αληθινή ευχαρίστηση, ειδικά όταν σχετίζεται με την ανακαίνιση ενός μπάνιου. Με την GROHE, παγκόσμιο ηγέτη προϊόντων για ολοκληρωμένες λύσεις μπάνιου και κουζίνας, μπορείτε να αναβαθμίσετε το μπάνιο σας με την ολοκαίνουργια σειρά SOLIDO ALL IN ONE, δημιουργώντας το μπάνιο των ονείρων σας με τον πιο εύκολο και γρήγορο τρόπο. Πλέον, δεν χρειάζεται να ξοδεύετε χρόνο στην επιλογή μεμονωμένων προϊόντων που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε το σχέδιο που προτιμάτε και τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Μόλις επιλέξετε το ιδανικό σας σχέδιο, τα προϊόντα και τα εξαρτήματα συνδυάζονται από τη GROHE, σε ένα μόνο κουτί, έτοιμο για εγκατάσταση. Τόσο απλά!

Επιτυγχάνοντας την τέλεια εικόνα για το μπάνιο σας

Το GROHE Solido All in One, σας διευκολύνει να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς μοντέλο λεκάνης που ταιριάζει σε όλες τις προτιμήσεις. Κλασική ή μοντέρνα εμφάνιση, βασική ή πολυτελής άνεση, τα έτοιμα προς εγκατάσταση πακέτα διατίθενται σε διάφορες επιλογές και ανταποκρίνονται ακόμα και στις υψηλότερες απαιτήσεις. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια WC και να έχετε την ιδανική σειρά για το μπάνιο σας: Bau, Euro, Start Edge ή Essence. Όλες οι επιλογές παρέχουν πληθώρα διαφορετικών χαρακτηριστικών και λειτουργιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε επιλογή θα ταιριάξει απόλυτα σε όλες τις απαιτήσεις και σε κάθε στυλ. Εάν ο χώρος σας δεν είναι μεγάλος, μην ανησυχείτε, καθώς το ειδικά κατασκευασμένο WC GROHE Euro compact είναι η ιδανική επιλογή.

Υγιεινή και βιωσιμότητα

Το μπάνιο αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο του τρόπου ζωής των ανθρώπων, για αυτό πτυχές όπως η υγιεινή και η βιωσιμότητα έχουν ιδιαίτερη σημασία για την επιλογή του σωστού προϊόντος. Η αξία της υγιεινής ενισχύεται με τα εντοιχιζόμενα WC της GROHE, καθώς προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου και εύκολο καθαρισμό. Το ισχυρό καζανάκι Triple Vortex, ενισχύει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, καθώς καθαρίζεται σε κάθε γωνία του και δεν αφήνονται περιθώρια να αναπτυχθούν βακτήρια. Η αξία της βιωσιμότητας επιτυγχάνεται με το σύστημα διπλού ξεπλύματος της GROHE στις πλάκες air flush, όπου μειώνεται η κατανάλωση νερού έως και 50%. Τα χαρακτηριστικά αυτά διασφαλίζουν ότι τα εντοιχιζόμενα WC της GROHE δεν είναι μόνο κομψά, αλλά είναι κατάλληλα για έναν πιο οικολογικό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

